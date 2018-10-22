Алматы. 22 октября. Kazakhstan Today - На территории Казахстана зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.2, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 22 октября 2018 году в 11.31 (в 05.31 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 346 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.9. Магнитуда MPV 4.2. Глубина 10 км.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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