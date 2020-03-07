Алматы. 6 марта. Kazakhstan Today - На территории Казахстана зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,7, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 6 марта 2020 года, в 03.26 (5 марта в 21.26 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 538 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения - 8,7. Магнитуда MPV - 3,7. Глубина - 5 километров", - сообщили сейсмологи.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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