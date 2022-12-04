На территории нефтехимического технопарка близ Атырау образовалось озеро

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Атырау. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Озеро размером около 6 гектаров образовалось в районе национального индустриального нефтехимического технопарка близ Атырау.
Видео с разлившейся в степи водой опубликовало областное издание "Ақ Жайық".
По данным издания, скотоводы, пасущие лошадей и коров в этом районе, говорят, что от воды исходит запах химикатов и животные ее не пьют.
Сегодня нас пригласили в областной акимат. Мы будем просить решить для нас вопрос с водой и электричеством, а теперь еще будем говорить там об этом "химическом" озере, ведь здесь пасется скот", - рассказал скотовод Жайшылык Ергалиев.
В телеграм-канале Petrocouncil.kz сообщается, что озеро образовалось в результате некачественно выполненных работ на проекте "Водоподготовка", реализуемом АО "Базис Констракшн". Заказчиком является ТОО "Karabatan Utilities Solution".
В пресс-службе департамента экологии Атырауской области подтвердили факт слива воды на данном участке.
Специалисты департамента выехали на место для осмотра. Взяты пробы воды, проводится анализ. Департамент выясняет, кому принадлежит территория разлива, ведется сбор документов. Результаты будут готовы в понедельник", - сообщили в ведомстве.
Также выяснилось, что разрешения на слив воды на этом участке нет. Жайык-Каспийская бассейновая инспекция готовит письмо по данному факту нарушения.