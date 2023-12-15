14.12.2023, 10:52 15946
На ТЭЦ Кентау отключились четыре котла
Фото: primeminister.kz
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Кентау. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера вечером на ТЭЦ Кентау отключились все четыре котла. Через 18 минут режим был восстановлен.
13 декабря текущего года в 20.16 при отключении линий электропередачи связи с энергосистемой на ТЭЦ отключились все четыре котла. Режим восстановлен в 20.34", - сообщили в Министерстве энергетики РК.
По данным ведомства, на ТЭЦ завершен ремонт котлов №№ 5, 6, 7, 12.
Ремонт котлов №№ 8, 11 завершен на 58%. Завершение по плану 20 ноября текущего года. Завершение по факту ожидается 20 декабря текущего года. Ремонт котлов №№ 9, 10 завершен на 50%. Завершение по плану 30 ноября. Завершение по факту ожидается 30 марта 2024 года. Теплосеть график 70/45, факт 68/440С", - отметили в Минэнерго.
Напомним, ТЭЦ Кентау обеспечивает теплом и электроэнергией более 3 тысяч объектов, среди которых многоэтажные и частные жилые дома, коммерческие и бюджетные организации. В октябре Алихан Смаилов ознакомился с ходом проводимых работ на ТЭЦ Кентау.
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15.12.2023, 07:56 636
В Жамбылской области из-за непогоды объявлен режим ЧС
Фото: Depositphotos
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Тараз. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области из-за непогоды объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба акимата региона.
Объявлен ЧС природного характера местного масштаба. Закрыты автодороги республиканского значения. В связи с резким ухудшением погодных условий поэтапно с 12 декабря перекрыты автодороги республиканского значения по коридору Западная Европа - Западный Китай по маршруту Тараз - Алматы и областного значения", - проинформировали в пресс-службе.
Также в результате сильного ветра и мокрого снега в Шуском районе оборваны линии электропередачи и повалены опорные столбы.
По причине ЧС на участке "Шу Отар" простаивают 11 пассажирских поездов, где в среднем по 500-700 человек в каждом. В ожидании отправления 12 грузовых поездов. Без электроэнергии остались 8 882 абонента в 32 населенных пунктах 4 районов области", - добавили в акимате.
Напомним, неделя стартовала морозной погодой, которая в предстоящие дни все еще сохранится в большинстве областей Казахстана. Как пояснили в РГП "Казгидромет", это связано с влиянием Арктического антициклона.
Только в Алматинской области за сутки выпало более среднемесячной нормы осадков. В Алматы по состоянию на 9.00 выпало 13-15 сантиметров снега. Водителям рекомендовали отложить поездки на автомобилях. Алматинских школьников перевели на дистанционное обучение из-за морозов.
Кроме того, из-за понижения температуры, гололеда и метели закрыто движение для всех видов транспорта на 9 участках автодорог республиканского значения и 15 областного значения в 5 регионах, а также введено ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта на дизельном топливе в 5 региона.
14.12.2023, 19:18 7881
В Актобе подросток скончался в школе
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Актобе. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 14 декабря, в актюбинской школе случилась трагедия. Скончался ученик 7-го класса, сообщает "Диапазон".
13-летний ребенок упал в школе и ударился об угол стола. Доставлен в состоянии клинической смерти. На момент осмотра пульсация на сонной артерии отсутствовала, АД не определялось, сознания не было. В подбородочной области имеется ссадина. Немедленно начали реанимацию. В 11.25 констатирована смерть", - рассказал руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев.
В октябре 2022 года в одной из школ Уральска школьник умер перед уроком в классе.
14.12.2023, 11:15 15286
Из-за сильного мороза в Павлодаре треснул мост через Иртыш
Угрозы разрушения моста нет
Фото: кадр из видео
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Павлодар. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре на мосту через реку Иртыш из-за сильного мороза образовалась щель.
Из-за понижения температуры произошло расширение деформационных швов на 10-16 сантиметров на седьмой и девятой опорах. Сами опоры в удовлетворительном состоянии, вертикальное и горизонтальное смещение отсутствуют", - цитирует pavlodarnews.kz заместителя директора областного филиала "КазАвтоЖол" Алексея Логвиненко.
Сообщается, что расхождение ограждения и расширение деформационного шва на мосту через Иртыш заметили сотрудники дорожно-эксплуатационного управления. Участок осмотрели представители "КАЖсервиса", подрядной организации - "Казахдорстроя", технадзора - Engeneering Services и автора проекта - ТОО "Казахстанский Промтранспроект".
В нацкомпании подчеркнули, что угрозы разрушения моста нет. Кроме того, в морозные дни на участке будут круглосуточно дежурить специалисты.
Напомним, неделя стартовала морозной погодой, которая в предстоящие дни все еще сохранится в большинстве областей Казахстана. Как пояснили в РГП "Казгидромет", это связано с влиянием Арктического антициклона.
Только в Алматинской области за сутки выпало более среднемесячной нормы осадков. В Алматы по состоянию на 9.00 выпало 13-15 сантиметров снега. Водителям рекомендовали отложить поездки на автомобилях. Алматинских школьников перевели на дистанционное обучение из-за морозов.
13.12.2023, 14:30 25741
Более 140 человек, в том числе 13 детей, спасены с заснеженных трасс - МЧС
На аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы совершено 78 выездов
Фото: МЧС РК
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшие сутки спасателями Министерства по чрезвычайным ситуациям спасено более 140 человек, из них 13 детей. На аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы совершено 78 выездов, сообщили в МЧС Казахстана.
В связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, усиление ветра, плохая видимость, выпадение осадков, гололед) вводилось ограничение движения на автодорогах республиканского и областного значения для всех видов автотранспорта.
В селе Калбатау Жарминского района области Абай из-за ограничения движения на автодорогах области из пассажирского автобуса сообщением Семей - Талдыкорган силами ДЧС сопровождены и размещены в пункте обогрева соседнего села Жанаозен 22 человека, из них 1 ребенок. В медицинской помощи не нуждались. В 27 километрах от поселка Калыбай Иргизского района Актюбинской области на 1104-м км автодороги Самара - Шымкент силами ДЧС и местных исполнительных органов из технически неисправного пассажирского автобуса сообщением Москва - Душанбе эвакуированы в пункт обогрева поселка Иргиз 62 человека, из них 8 детей. Все граждане Таджикистана. В медицинской помощи не нуждались", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Кроме того, в Байзакском районе Жамбылской области на автодороге Алматы - Ташкент - Термез из двух технически неисправных пассажирских автобусов эвакуированы в ближайшее придорожное кафе 53 человека, из них 3 детей. Все граждане Узбекистана.
Также проводились поиски троих пастухов в Туркестанской, Актюбинской и Алматинской областях, которые были благополучно найдены, один доставлен в больницу.
Несмотря на предупреждение, граждане продолжают игнорировать погодные условия и рекомендации спасателей. МЧС настоятельно рекомендует не выезжать в дальние поездки в период штормовых предупреждений. Также рекомендуем населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния", - призвали спасатели.
Напомним, в ряде областей Казахстана ожидается мороз до минус 40 и сильный ветер.
12.12.2023, 20:59 40941
В Абайской области пьяный водитель опрокинул большегруз с прицепом
Водитель не соблюдал скоростной режим на скользкой трассе
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Семей. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 11 декабря, около 22.00 46-летний водитель большегруза Volvo с прицепом на 715-м км трассы Алматы - Усть-Каменогорск, не соблюдая скоростной режим, совершил опрокидывание, сообщает abaynews.kz.
Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало положительный результат.
Водителю грозит административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.
12.12.2023, 20:42 41611
Выпрыгнул с балкона 9-го этажа: в Уральске ребенок попытался свести счеты с жизнью
Фото: Depositphotos
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Уральск. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Инцидент произошел 9 декабря в многоэтажном доме в шестом микрорайоне. По словам очевидцев, 11-летний ребенок выпал из окна, сообщает портал "Мой город".
Пострадавший выжил, но находится в коме, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что по факту завели уголовное дело.
Досудебное расследование ведется по части 3 статьи 105 УК РК "Доведение до самоубийства несовершеннолетнего". Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.
12.12.2023, 19:36 43111
Из горящего дома в Алматы спасли семью из пяти человек
Открытым пламенем горел частный жилой дом
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Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар произошел в жилом доме в микрорайоне Таусамалы Наурызбайского района Алматы, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Открытым пламенем горел частный жилой дом. Благодаря четким и слаженным действиям не допущена гибель семьи - мужчины, женщины, парня и двух девушек, а также распространение огня на комнаты жилого дома.
11.12.2023, 20:49 70761
Трое погибших: спасательные работы на месте взрыва в Костанае завершены
Фото: instagram/ДЧС Костаная
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Костанай. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Спасательные работы на территории жилого массива "Амангельды" в Костанае завершены, сообщает "Алау".
В результате поисково-спасательных работ спасено 12 человек. Троих спасти не удалось. Госпитализировано в областную больницу четыре человека. В городскую больницу - шесть человек. Самостоятельно для получения медицинской помощи обратился один человек, еще один человек отказался от госпитализации.
Предварительно получили повреждения семь единиц легковой и пять единиц большегрузной техники, а также 12 близлежащих частных домостроений.
Управление полиции Костаная начало досудебное расследование по статье 292, часть 3, УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Напомним, в Костанае в жилом массиве "Амангельды" из-за взрыва газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного жилого дома.
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