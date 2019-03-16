Туркестан. 15 марта. Kazakhstan Today - На трассе Шымкент - Самара в результате ДТП погибли трое детей, еще двое в тяжелом состоянии, передает Kazakhstan Today.

"14 марта, на 115 километре трассы Шымкент - Самара произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли дети. На дороге столкнулись Hyundai Starex и Daewoo Nexia", - сообщает Otyrar.kz .

В больницу с различными травмами доставлены двое взрослых и двое несовершеннолетних.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения, "в больницу Туркестана поступили двое детей четырех и двух лет, они из одной семьи, дети прооперированы, но их состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Двое взрослых доставлены в Центральную городскую больницу. Их состояние - средней тяжести".

В МВД РК подтвердили, что по дороге в медучреждение скончались трое маленьких детей. От травм несовместимых с жизнью в больнице скончался водитель Nexia.

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