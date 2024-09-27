На зернохранилище в Акмолинской области произошел крупный пожар

В зонах бедствия остро ощущалась нехватка инженерной техники и транспортной авиации

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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов на заседании правительства раскритиковал местные акиматы за плохую подготовку к паводкам.





На местах была неготовность к масштабам паводков и их последствиям. В пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий", - заявил Аринов.





Он также отметил, что в зонах бедствия остро ощущалась нехватка инженерной техники и транспортной авиации.





Большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ", - рассказал Аринов.





Он добавил, что технику приходилось привозить железнодорожными эшелонами и воздушными судами силового блока.





Спасательные операции проводились в тяжелых погодных условиях и труднодоступных местах", - подчеркнул министр.





По его словам, масштабы стихии были непредсказуемы и нарушили жизнедеятельность более ста населенных пунктов.





Из-за разлива рек Актюбинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей были установлены понтонные мосты Министерства обороны, что позволило обеспечить эвакуацию населения, доставку продуктов питания и медикаментов. МЧС оперативно решались вопросы по доставке средств жизнеобеспечения, гуманитарных грузов, восстановлению электроснабжения и транспортного сообщения", - подчеркнул глава ведомства.





Сейчас, по его словам, в рамках подготовки к паводкам МЧС обеспечивает спасателей форменным обмундированием и спецснаряжением, закупает качественную спецтехнику, в том числе плавсредства, самолеты и вертолеты.





Также планируется обучение пилотов для ночных полетов и в сложных погодных условиях. Для оперативной координации силами и средствами для ликвидации ЧС модернизирован и оснащен современным оборудованием командный центр МЧС", - добавил министр.





Дополнено 24.09.2024, 13.31





Более 34 тыс. семей, пострадавших от паводков, получили единовременную выплату в размере 100 МРП на общую сумму 12,6 млрд тенге. Кроме того, был возмещен понесенный материальный ущерб пострадавшим в размере 150 МРП для 21 880 семей на общую сумму порядка 10 млрд тенге", - сообщил на заседании правительства заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.





Он добавил, что действие правил по компенсации потерь малого и среднего бизнеса будет продлено до апреля 2025 года.





Для возмещения сельскохозяйственных растений и скота субъектам агропромышленного комплекса было выделено порядка 3,15 млрд тенге.





Он также доложил о строительстве жилья для пострадавших от стихии.





За 3,5 месяца было построено 2576 домов по типовым проектам и выкуплено 5767 домов и квартир на вторичном рынке. Кроме того, отремонтировано 9156 домов. В целом данная работа полностью завершена в Атырауской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. На сегодняшний день завершается строительство 38 домов в Акмолинской области и 28 домов в Западно-Казахстанской области. Срок завершения 1 октября", - доложил вице-премьер.





Он поручил акиматам протестировать системы отопления во всех построенных домах, а министру промышленности и строительства - держать данный вопрос на контроле.





Также акимам областей необходимо до конца года завершить работу по строительству и ремонту дамб и гидротехнических сооружений, заявил Бозумбаев.