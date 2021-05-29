Найдены трое из семи пропавших в горах Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. 28 МАЯ - Спасатели нашли трех из семи пропавших в горах Туркестанской области молодых людей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня в ходе аэровизуального облета на вертолете Казавиаспас в Сайрам-Угамском ущелье найдены трое из семи пропавших. Состояние удовлетворительное. Поиски остальных туристов продолжаются, сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

По его словам, в настоящее время психологами Центра медицины катастроф оказывается психологическая помощь родственникам пропавших.

В поисковых работах были задействованы спасатели, сотрудники полиции, конный патруль пограничной службы, работники национального парка и родственники пропавших, а также 2 вертолета Казавиаспас.

Сообщение о пропаже 7 человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района поступило 25 мая. 21 мая туристы пешим порядке направились в ущелье "Сары-Айгыр" и должны были вернуться 24 мая.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства