Названы причины пожара на месторождении "Каратурун Южный" в Мангистауской области

Тела шести горняков еще не опознаны, для их идентификации потребуется анализ ДНК

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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе поисково-спасательных работ в шахте имени Костенко найдены тела 45 шахтеров и останки предположительно 46-го погибшего, сообщил на заседании правительства министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов.





Тела шести горняков, по его словам, еще не опознаны. Для их идентификации потребуется анализ ДНК.





Поисковые работы осложнялись отсутствием электроэнергии, большой протяженностью горных выработок, наличием множества разрушенных механизмов. Доступ к отдельным затопленным выработкам был затруднен. На данный момент открытых очагов горения нет, газовая обстановка в норме. Для восстановления деятельности шахты ведутся работы по обследованию горных выработок и откачке воды на отдельных участках", - рассказал Шарипханов.





Он добавил, что сложнее всего спасателям было разгребать завалы для поиска тел погибших.





Шарипханов рассказал, что вместе с членами правительственной комиссии спускался в шахту.





Мы выявили весьма значительные разрушения. Смещено горно-шахтное оборудование в выработках. Более 15 изоляционных перемычек разрушены. Выведены из строя вентиляционные сооружения", - сообщил министр.





По факту ЧП проводится досудебное расследование по статье 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". К расследованию привлечены экспертные организации из Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. Всего для расследования ЧП образованы и работают семь подкомиссий.





Министр также сообщил, что на пяти шахтах Карагандинской области работы возобновлены.





На шахте "Тентекская" проводятся только проходческие работы. На шахте "Казахстанская" ведутся работы по ее жизнеобеспечению и контроль аэрогазовой обстановки", - доложил глава МЧС.





Дополнено 31.10.2023, 12.28





В прошлом году инспекторы по промбезопасности выявили на шахте имени Костенко 212 нарушений. Практически все они были устранены, кроме одного, сообщил министр МЧС.





Решение об ответственности за нынешнюю трагедию будет принимать спецкомиссия, которая уже начала свою работу. Все материалы работы будут переданы в следственные органы, заявил Шарипханов.





Сегодня премьер-министр Алихан Смаилов на заседании сообщил, что сделка по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана завершается





Напомним, взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в ночь на 28 октября. В это время там находились 252 человека. 46 шахтеров погибли. 29 октября в стране было объявлено днем общенационального траура.



