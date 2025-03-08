Неадекватный мужчина напал с ножом на сотрудницу аэропорта в Алматы Дополнено
Фото: скрин видео
Алматы. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Неадекватный мужчина напал на сотрудницу досмотра в предполетной зоне аэропорта Алматы.
Об инциденте сообщили в пресс-служба аэропорта. По ее данным, нападение произошло около 11.45 в зоне предполетного досмотра.
В зону предполетного досмотра подошел деструктивный мужчина под видом пассажира. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили мужчину предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом", - рассказали в пресс-службе.
Через 7 минут злоумышленника обезвредили сотрудники линейного отдела полиции.
На данный момент мужчина находится в ЛОП, инцидентом занимаются сотрудники правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе.
Дополнено 07.03.2025, 13.59
О ситуации с захватом заложницы в аэропорту Алматы проинформировали главу государства Касым-Жомарта Токаева.
Президент отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде", - сообщает Акорда.
7 марта сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Алматы задержан мужчина, который, подойдя в зону досмотра, схватил за волосы инспектора досмотра и угрожал кухонным ножом.
В департаменте полиции на транспорте рассказали, что задержанный - 67-летний житель Алматы.
В ведомстве уточнили, что обезвредить агрессора удалось при помощи провожающего и сотрудников службы безопасности аэропорта.
Из распространенного в соцсетях видео видно, что именно мужчина в гражданском первый обезвредил преступника, выхватив из его руки нож.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Напомним, 12 февраля в Астане психически нездоровый подросток напал в лифте с ножом на пятилетнего мальчика и нанес ему несколько ножевых ранений. Ребенка госпитализировали. Подростка отправили в психиатрический стационар.