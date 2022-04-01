Неизвестные массово "заминировали" объекты в Нур-Султане, Алматы и Караганде

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НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Сегодня сообщения о взрывных устройствах поступили в полицию Алматы, Нур-Султана и Караганды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана, сегодня на электронный почтовый адрес автосалонов My car и Lexus, а также торгово-развлекательных центров "Хан Шатыр" и Mega Silk Way осуществлена рассылка писем с угрозами о якобы заложенных взрывных устройствах.

В настоящее время экстренные службы города занимаются проверкой объектов", - проинформировали в полиции.

В департаменте предупредили, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.





В свою очередь в ДП Карагандинской области также сообщил о том, что в 9.00 сегодня на телефон 102 поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве здания автоЦОНа по улице Муканова. Оперативным дежурным на место направлены все экстренные службы.





Из здания автоЦОНа эвакуирован 31 человек. Во время его осмотра взрывное устройство не обнаружено. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК. Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия по установлению личности звонившего.





Аналогичная информация ранее поступила и в полицию Алматы, где "заминировали" три банках, два торговых дома, Международный аэропорт Алматы и вуз. К настоящему времени завершена проверка всех объектов, кроме аэропорта, информация о взрывных устройствах не подтвердилась



