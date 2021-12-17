Неизвестные ранили из ружья трех подростков в Кызылординской области

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КЫЗЫЛОРДА. 16 ДЕКАБРЯ - Трое подростков получили дробовые ранения в Кызылординской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Инцидент произошел в поселке Торетам Кармакшинского района, сообщает газета "Экспресс К" со ссылкой на пресс-службу Кызылординской области.
Вчера, около 18.00, неизвестные открыли стрельбу по подросткам, которые стояли у остановки. Несовершеннолетних с дробовыми ранениями госпитализировали. Нападавших задержали по горячим следам. Проводится досудебное расследование".
Ранее сообщалось, что в ЗКО из-за неосторожного обращения с оружием погиб руководитель лесхоза Серик Маженов.
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Трое подростков, получивших огнестрельные ранения в Торетаме, оказались ученицами старших классов.
Как выяснила редакция агентства КазТАГ в четверг, в ходе конфликта между группой молодых людей была начата стрельба.
В результате огнестрельные ранения получили три девочки, которые ждали автобус на остановке. КазТАГ уже связался с пресс-службой департамента полиции Кызылординской области и ожидает комментариев с подробностями".
Между тем агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на информированный источник сообщило подробности происшествия.
По информации источника, девочки стали случайными жертвами конфликта.
Вчера в поселке произошел конфликт нескольких юношей, и один из них спрятался в какой-то момент за автобусной остановкой. Кто-то из участников конфликта это заметил и выстрелил в сторону спрятавшегося, но попал в трех учениц 9-10 классов одной из местных школ. Девочки в это время ждали на остановке автобус".
Кто именно из нападавших стрелял, пока не сообщается. Действиям каждого участника ЧП будет дана правовая оценка, заявили в полиции.