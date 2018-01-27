Нескольких водителей наказали в Алматы после сигналов в соцсетях

Алматы. 27 января. Kazakhstan Today - Нескольких водителей наказали в Алматы после публикации материалов об их нарушениях в соцсетях. В частности, к ответственности привлечены автолюбители, проигнорировавшие автомобиль скорой помощи, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники Местной полицейской службы ДВД Алматы в вопросах обеспечения правопорядка в городе продолжают взаимодействовать с активной частью общества. В полиции налажен мониторинг социальных сетей, посредством которых горожане с активной гражданской позицией сигнализируют о противоправных действиях, отметили в пресс-службе ДВД.

"Так, нами были приняты меры по установлению личности водителя автомашины "Субару" и привлечению его к административной ответственности за игнорирование движения автомобиля скорой медицинской помощи, имевшее место на проспекте Аль-Фараби. В результате в отношении 64-летнего мужчины, управлявшего данным транспортным средством, составлен административный протокол по части 1 статьи 598 КоАП РК. Еще один эпизод с участием скорой помощи имел место в Ауэзовском районе Алматы. Водитель автомашины марки "Дэу", припарковав свое авто посреди двора, перегородил проезд карете скорой помощи, тем самым ограничил доступ бригады медиков к нуждающемуся в их помощи больному. В действиях 28-летнего водителя усмотрены признаки правонарушения, регламентируемого частью 3 статьи 597 КоАП РК", - проинформировал начальник отдела розыска МПС ДВД Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков.

Полицейские также привлекли к административной ответственности водителя автобуса, который, двигаясь по улице Жансугурова на север, на пересечении с улицей Серикова выехал на полосу встречного движения.

"В отношении данного правонарушителя возбуждено административное производство по части 3 статьи 596 КоАП РК. Факт нарушения ПДД 57-летний водитель общественного транспорта признал. В ближайшее время материалы данного дела для принятия решения будут направлены по подследственности в специализированный межрайонный административный суд города Алматы", - уточнил подполковник Насырбеков.

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