13.12.2024, 11:07 11521
Несколько питомцев приюта для животных погибли при пожаре в Костанайской области
Волонтеры обратились за помощью, поскольку старое помещение восстановлению не подлежит, а нового не хватает для 40 питомцев
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Костанай. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - При пожаре в Лисаковском приюте для животных "Кошкин дом" погибли несколько питомцев, сообщает информационный портал "Алау".
Огнем было охвачено помещение, где содержались питомцы. Местные волонтеры рассказали, что здесь не обошлось без жертв, несколько животных погибло. Возгорание в вагончике началось примерно в 7 вечера. К приезду спасателей пожар уже разрушил кровлю и стены. От огня пострадали клетки и находящиеся здесь животные, к сожалению, без жертв не обошлось", - пишет источник.
По словам волонтеров, возгорание началось из-за неисправной проводки.
Пожарная машина достаточно быстро приехала, они уже были здесь на крыше, просматривали очаг, выяснилось, что это проводка. Автоматы не сработали, к сожалению. По погибшим кошкам - где-то 8-10, это уже точно. Остальные все живы, они находятся в новом вагончике", - рассказала волонтер Алина Каирбаева.
Она добавила, что 40 питомцев негде разместить, площади нового вагончика на всех не хватает, а старое помещение восстановлению не подлежит.
Очень нужна помощь с демонтажем. Нужны будут люди, которые помогут это все это убрать, разгрести, потому что это, во-первых, это кошки, которые сейчас будут приходить, и для работников это тоже не безопасно. Сами мы не справимся - девочки, нужна будет мужская помощь, нужна будет работа с техникой, нужно будет с помещением вопрос решать. Может быть, получится у нас к Новому году решить вопрос нового вагончика, будем открывать сбор на вагончик новый. Это самое оптимальное решение, чтобы быстро решить вопрос с помещением", - говорит Каирбаева.
Напомним, в ноябре в Костанае отравили собак в приюте для животных.
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13.12.2024, 20:34 6526
В Астане из-за украденного кабеля жители левого берега осталась без электричества
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 13 декабря, в Астане ряд жилых домов, расположенных на левом берегу, остался без электричества, сообщает пресс-служба "Астана РЭК".
На подстанции "Чубары" произошли отключения ячеек 10 кВ. На ограничении находятся три распределительных пункта. Причиной стало хищение кабельной линии. Четыре оперативно-выездные бригады находятся на месте. Производятся переподключения.
Ранее министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров сообщил, что тарифы на коммунальные услуги и дальше будут расти, но усилится поддержка нуждающихся слоев населения.
11.12.2024, 14:06 42791
В "КазТрансОйл" прокомментировали удар беспилотников по нефтепроводу в Брянской области
Инфраструктура, по которой Казахстан транспортирует нефть, не пострадала
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "КазТрансОйл" сообщили, что в результате ударов беспилотников в Брянской области нефтяная инфраструктура Казахстана не пострадала.
По данным местных властей Брянской области РФ, в результате атаки дронов в ночь на среду произошло возгорание производственного объекта на территории региона, которое было потушено.
Находящаяся на территории РФ инфраструктура, по которой Казахстан транспортирует нефть, по заверениям российской стороны, не пострадала. Соответственно, для поставок нефти казахстанского производства угроз нет", - сообщили в "КазТрансОйл".
Напомним, 1 декабря 2024 года в районе города Пневы обнаружена утечка нефти на западном участке системы "Дружба", по которому Казахстан экспортирует нефть в Германию. Перекачка по поврежденной линии была прекращена. Поставки нефти продолжились по второй линии.
11.12.2024, 10:17 46471
Из-за ДТП более 20 промпредприятий и около 7 тысяч частных домов отключили от газоснабжения в Сарыагаше
Фото: aimaq.kz
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Туркестан. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В результате ДТП в городе Сарыагаше Туркестанской области поврежден газопровод. От газоснабжения были отключены 20 промышленных предприятий и около 7 тысяч частных домов, сообщили в АО "QazaqGaz Aimaq".
10 декабря текущего года в 22.05 на пульт аварийно-диспетчерской службы Сарыагашского районного газового хозяйства АО "QazaqGaz Aimaq" поступила заявка о повреждении газопровода и утечке газа по адресу город Сарыагаш, улица Шымкент (трасса республиканского значения)", - проинформировали в компании.
Аварийная бригада установила, что причиной аварии стал наезд автомобиля марки BMW на надземный газопровод высокого давления. В последствии произошел полный прорыв газопровода в двух местах, а также деформация более 40 погонных метров газопровода.
Отмечается, что аварийная бригада оперативно локализовала утечку газа.
В результате аварии без газоснабжения остались: 21 промышленное предприятие, 153 коммунально-бытовых предприятий, 6821 абонент частного сектора.
Ремонтно-восстановительные работы начались незамедлительно. На месте задействованы семь бригад, включающие более 40 сотрудников аварийно-восстановительной службы АО "QazaqGaz Aimaq". 11 декабря с 03.00 до 03.30 проведены проверочные работы на герметичность распределительных газопроводов в зоне поврежденного участка. В первую очередь газоснабжение восстановлено для стратегически важных объектов (больница, поликлиника, школы, детские сады, а также здание местной полиции). Учитывая позднее ночное время, а также необходимость проведения газоопасных работ в световое время суток, с 09.00 начались масштабные работы по повторным подключениям частного сектора и предприятий", - сообщили в компании.
Ожидается, что газоснабжение будет полностью восстановлено до 13.00 11 декабря 2024 года.
10.12.2024, 20:25 58271
Судмедэксперты сообщили предварительную причину смерти дяди Шерзата Полата
Фото: Depositphotos
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Конаев. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно предварительному выводу судебно-медицинской экспертизы, смерть 30-летнего мужчины, тело которого было обнаружено 9 декабря на окраине Талгара, наступила в результате механической асфиксии, характерной для самоповешения. На теле отсутствуют следы, свидетельствующие о насильственном характере смерти, сообщает департамент полиции Алматинской области.
Эксперты отмечают, что обнаруженные телесные повреждения, такие как странгуляционная борозда и ссадины в области шеи, соответствуют травмам, возникающим при использовании петли. Все признаки указывают на суицид, поскольку неравномерность борозды и характер повреждений являются типичными для подобных случаев.
Обнаруженные участки, напоминающие ссадины, в заушной области сосцевидного отростка и затылочной области могли возникнуть от трения и сдавливания петли. В настоящее время правоохранительные органы продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в ДП.
Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего.
10.12.2024, 16:49 62426
В алматинском метро погиб мужчина
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Алматы. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На станции "Абай" Алматинского метрополитена погиб 26-летний мужчина.
В соцсетях появилось видео, на котором пассажиры метро на станции "Абай" раскачивают вагоны.
По словам очевидцев, на рельсы упал человек. Пассажиры начали толкать вагон, чтобы вытащить его", - говорится в публикации под видео.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что упавший на рельсы 26-летний мужчина погиб. Отмечается, что он имел инвалидность по зрению.
По данному факту проводится расследование. Другие обстоятельства устанавливаются", - добавили в пресс-службе ДП.
Напомним, поезд столкнулся с автобусом в Алматы.
10.12.2024, 13:37 65516
Попросил не курить: женщина нанесла ножевые ранения подвозившему ее водителю в Костанайской области
С водителем ехал несовершеннолетний ребенок
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Костанай. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области женщина напала с ножом на водителя за просьбу не курить в салоне автомобиля, сообщает "Наша газета".
Согласно материалам судебного дела, Р. ловила попутку до Лисаковска на трассе Костанай - Карабутак при въезде в поселок Тобол. Ее согласился подвезти Л., на переднем пассажирском сиденье его автомобиля находился несовершеннолетний М.
Женщина закурила электронную сигарету и водитель сделал ей замечание, сказав, что в салоне его автомобиля не курят. Тогда Р. достала из пакета кухонный нож и ударила Л. в район шеи. Мужчина начал тормозить, а Р. в это время попыталась ударить его снова. В заключении судебно-медицинской экспертизы сказано, что потерпевший получил телесные повреждения в виде колото-резаной раны левой половины шеи", - пишет источник со ссылкой на пресс-службу областного суда.
По его данным, женщина была в состоянии алкогольного опьянения.
Подсудимую обвиняли в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Свою вину она признала в полном объеме. Женщине назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Алматы задержали хулигана, напавшего с ножом на контролера автобуса.
10.12.2024, 08:46 70856
В Костанае произошел пожар в торговом доме
Фото: МЧС РК
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Костанай. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае произошло возгорание кровли двух магазинов в торговом ряду на улице Складская, сообщили в МЧС РК.
Возникла угроза распространения огня на другие павильоны из-за их близкого расположения друг к другу. Параллельно подавая стволы на охлаждение близлежащих торговых точек, пожарные ликвидировали пожар и уберегли от огня имущество предпринимателей", - проинформировали в министерстве.
Пострадавших нет.
Кроме того, по данным МЧС, ночью произошел пожар в одной из квартир двухквартирного дома в поселке Деркуле близ Уральска. До приезда пожарных в доме произошел хлопок газового баллона. В ходе тушения пожара пожарные вынесли еще один газовый баллон, предотвратив тем самым его взрыв. Пожар ликвидирован на площади 60 квадратных метров. Пострадавших нет.
09.12.2024, 19:42 79441
Совершивший смертельное ДТП водитель автобуса покончил с собой в Рудном
Фото: Polisia.kz
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Рудный. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Двойной трагедией обернулась авария, произошедшая в Рудном 6 декабря, когда водитель автобуса при повороте налево совершил наезд на женщину. Пешеход скончалась, женщине было 60 лет, сообщает iagorod.kz.
За рулем маршрутного автобуса находился 62-летний мужчина, который после совершенного ДТП покончил с собой. Его тело обнаружили на следующий день после аварии.
7 декабря 2024 года в квартире было найдено тело 62-летнего мужчины, по предварительным данным, совершившего аварию со смертельным исходом. Предполагается, что он совершил суицид через повешение", - сообщили в полиции.
По факту самоубийства проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств дела.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?