Несовершеннолетний угнал авто в Акмолинской области

Фото: МВД РК
КОКШЕТАУ. 30 АВГУСТА - Несовершеннолетнего угонщика автомобиля задержали полицейские в Щучинске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
17-летний юноша находился за рулем чужого транспортного средства в состоянии опьянения", - сообщает Polisia.kz.
Ночью правоохранительным органам города Щучинска поступила информация об угоне автомашины Lada Kalina.
Нарушитель не подчинился требованиям полиции остановиться. Вместо этого он выехал на республиканскую трассу Петропавловск - Нур-Султан, скрываясь от стражей порядка. На задержание угонщика был ориентирован областной батальон автопатруля. Однако и на их сигнал молодой человек не среагировал, продолжив вождение в состоянии алкогольного опьянения, при этом превысив скорость.
Не справившись с рулевым управлением, юноша совершил наезд на криволинейный брус, после чего был доставлен в лечебное учреждение", - информировали в полиции.
В результате столкновения угонщик не получил никаких травм. Установлено, что он был в алкогольном опьянении средней степени.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.