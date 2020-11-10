Несовершеннолетняя жительница Кызылорды сбежала в Усть-Каменогорск к другу

Кызылорда. 9 ноября. Kazakhstan Today - 7 ноября, в 19.00, в полицию обратилась жительница Кызылординской области с заявлением о пропаже ее несовершеннолетней дочери, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , девочка должна была выехать с родственниками в Кызылорду, но оказалось, что из дома родственников она ушла в неизвестном направлении и не вернулась.

Полицейские оперативно нашли школьницу. Не предупредив взрослых, она выехала на поезде в сторону Усть-Каменогорска, чтобы встретиться со своим другом, с которым давно общалась.

В настоящее время родители выехали в Усть-Каменогорск за своей дочерью.

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