Нетрезвый посетитель грозился взорвать здание торгового центра в Караганде

Караганда. 26 марта. Kazakhstan Today - Нетрезвый посетитель торгового центра в Караганде грозился взорвать здание, он привлечен к административной ответственности, передает Kazakhstan Today.

25 марта, в 19.46, на телефон 102 поступило сообщение от работника торгового города "Таир" о том, что неизвестный угрожает взорвать здание. Оперативным дежурным департамента полиции области на место были направлены все экстренные службы. Из здания эвакуировано около 500 человек. На месте сотрудниками следственно-оперативной группы и службы охраны торгового дома в состоянии алкогольного опьянения задержаны двое жителей города в возрасте 31 и 39 лет", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Полицейские выяснили, что 31-летний карагандинец, находясь в состоянии алкогольного опьянения средней степени, заявил сотрудникам охраны, что взорвет торговый город. Однако при досмотре сотрудники полиции не обнаружили у задержанных взрывоопасные предметы.

В отношении 31-летнего горожанина составлен административный протокол по части 1 статьи 438, 39-летнего - административный протокол по части 3 статьи 440 КоАП РК.

В некоторых социальных сетях и мессенджере WhatsApp распространяется недостоверная информация касаемо указанного факта. Предупреждаем, что за распространение заведомо ложного сообщения предусматривается уголовная ответственность по статье 274 УК РК", - напомнили в полиции.

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