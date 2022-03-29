Объявленная в международный розыск девушка найдена в Жамбылской области

ТУРКЕСТАН. 28 МАРТА - Полицейские нашли пропавшую месяц назад молодую женщину, которую объявляли в международный розыск, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пропавшую без вести Назым Алдаш оперативники благополучно нашли в городе Жанатасе Жамбылской области. Полицейские установили, что Назым находилась вместе с гражданским супругом", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.
В настоящее время проводится проверка мотивов и причин бесследного исчезновения молодой женщины. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
По информации полиции, 24 февраля текущего года в отдел полиции Сауранского района обратилась мать пропавшей молодой женщины. В своем заявлении она сообщила, что ее беременная дочь сказала, что идет в больницу, и домой не вернулась.