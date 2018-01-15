Атырау. 15 января. Kazakhstan Today - Общежитие сгорело в вахтовом поселке на Тенгизе, пострадали два человека, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, пожар возник 14 января, в 12.03, в вахтовом поселке Тенгиз, расположенном в Жылыойском районе, в 90 километрах от Кульсары. Там загорелась прачечная комната одного из общежитий на 1 этаже, от которой огонь перекинулся на соседние помещения, пишет портал "Мой город"

"Возгорание произошло в двухэтажном общежитии, предназначенном для рабочих на территории ТОО "Интеграл-Кульсары". Пожар был локализован в 12.50 и ликвидирован в 16.40 силами пожарной аварийно-спасательной службы ТОО "Тенгизшевройл". В тушении пожара было задействовано 15 человек и 3 единицы спецтехники. Площадь пожара составила 504 квадратных метров", - рассказали в ДЧС.

Сообщается, что в результате пожара пострадали двое рабочих, которые выпрыгнули из окна второго этажа общежития. Мужчины с ушибами были госпитализированы в больницу.

По предварительной информации, причина пожара - короткое замыкание электропроводов.

Просмотров: 10908