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Общежитие сгорело в вахтовом поселке на Тенгизе, пострадали два человека15.01.2018
  • Фото: http://mgorod.kz
Происшествия  12:08

Атырау. 15 января. Kazakhstan Today - Общежитие сгорело в вахтовом поселке на Тенгизе, пострадали два человека, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, пожар возник 14 января, в 12.03, в вахтовом поселке Тенгиз, расположенном в Жылыойском районе, в 90 километрах от Кульсары. Там загорелась прачечная комната одного из общежитий на 1 этаже, от которой огонь перекинулся на соседние помещения, пишет портал "Мой город".

"Возгорание произошло в двухэтажном общежитии, предназначенном для рабочих на территории ТОО "Интеграл-Кульсары". Пожар был локализован в 12.50 и ликвидирован в 16.40 силами пожарной аварийно-спасательной службы ТОО "Тенгизшевройл". В тушении пожара было задействовано 15 человек и 3 единицы спецтехники. Площадь пожара составила 504 квадратных метров", - рассказали в ДЧС.

Сообщается, что в результате пожара пострадали двое рабочих, которые выпрыгнули из окна второго этажа общежития. Мужчины с ушибами были госпитализированы в больницу.

По предварительной информации, причина пожара - короткое замыкание электропроводов.

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