Очевидцев наезда на пешехода разыскивают в Карагандинской области

Караганда. 14 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области департамент полиции разыскивает очевидцев смертельного наезда на пешехода, передает Kazakhstan Today.





Отделением розыска местной полицейской службы ДП Карагандинской области устанавливаются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 10 ноября, в 19.43.





На объездной дороге в сторону 33-й шахты, в 2-3 километрах от моста, совершен наезд на пешехода, который скончался на месте ДТП, неустановленная автомашина скрылась с места ДТП. Лиц, обладающих информацией о нахождении автомобиля и автовладельца, просим сообщить по телефонам: 102, 41-55-55, 41-84-47 либо обратиться по адресу: город Караганда, улица Прогресса, 1", - говорится в сообщении ведомства.





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