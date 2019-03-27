Огонь перекинулся еще на одну скважину на месторождении "Каламкас" (ВИДЕО)

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Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Огонь перекинулся еще на одну скважину на месторождении "Каламкас" в Мангистауской области, передает Kazakhstan Today.

Подробности ликвидации нештатной ситуации, возникшей на месторождении "Каламкас" 13 марта, сообщил сегодня на брифинге СЦК вице-министр энергетики Болат Акчулаков.

"По информации диспетчерской службы АО "Мангистаумунайгаз", 13 марта в процессе строительства скважины №8237 на месторождении "Каламкас" произошло газоводопроявление. С 13 по 24 марта специалистами проводились работы по промывке скважины с утяжелённым боровым раствором, а также ремонтно-изоляционные работы для устранения грифонов. 25 марта, в 17.46, в районе аварийной скважины произошло возгорание очага газоводяной смеси, выброс которой начался с 13 по 24 число. Время прибытия боевого расчета "Семсер ортсондіруші" на место вызова - 17.58. Жертв и пострадавших нет. К 14.30 25 марта для ликвидации пожара дополнительно прибыли 6 пожарных расчетов из города Актау, 4 автоцистерны, 1 передвижная насосная станция и 1 автомобиль газоводяного тушения", - проинформировал Акчулаков.

По его словам, в настоящее время на месте возгорания задействовано 12 единиц пожарной техники и 53 человека личного состава ДЧС по Мангистауской области, а также сотрудники "Семсер ортсондіруші" и компаний "Файрпротекшн".









"В ходе тушения было проведено несколько попыток для локализации возгорания переносными лафетными стволами. Однако в связи с отсутствием подъездных путей к очагу возгорания локализовать возгорание не удалось. Для того чтобы сделать подъездные пути, начали отсыпку мергеля, чтобы сделать подъездные дороги, успели отсыпать порядка 60 машин. Работа в этом направлений продолжается. Буквально сегодня в 13.30 поступило сообщение, что огонь перекинулся на скважину №8237. На место происшествия были направлены ответственные работники, в том числе первый вице-министр энергетики Мухамбед Досмухамбетов, он находится сейчас в Актау. На месте находится аким области, а также руководство АО "КазМунайГаз" и ответственные сотрудники компаний", - сообщил вице-министр.

Он также сообщил, что сегодня поступила информация о решении созданного штаба по смене тактики.

"В связи с тем что произошло возгорание на строящейся скважине 8237, было принято решение в первую очередь локализовать очаг возгорания. Соответственно, вынести все необходимое оборудование, которое там может быть подвержено возгоранию, и в дальнейшем приступить к ликвидациям очага возгорания", - цитирует Акчулакова ortcom.kz .

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