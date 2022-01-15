Охотничьи ножи и пистолет изъяли у участников массовых беспорядков в Атырау

В МЧС рассказали, сколько пожарной техники было повреждено во время беспорядков
15.01.2022, 14:08 1816
Фото: МЧС РК
НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - При тушении пожаров повреждено 30 единиц пожарно-спасательной техники, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Угнано 7 единиц, из которых 5 сожжено и 25 повреждено. В настоящее время восстановлена 21 единица техники, остальные сняты с расчета", - сообщает пресс-служба МЧС РК.
В ведомстве также рассказали, что с объявлением чрезвычайного положения подразделениями МЧС было потушено 117 пожаров, произошедших на различных административных объектах, в том числе государственной собственности, а также на объектах жизнеобеспечения и субъектов бизнеса (Алматы-58, Шымкент-14, Алматинская-9, ВКО-3, Жамбылская-7, Кызылординская-26)
При этом силами МЧС при тушении пожаров спасено более 30 человек и эвакуировано 115 человек. В ликвидации чрезвычайных ситуаций было задействовано порядка 1 300 человек личного состава и 250 единиц техники, уточнили в ведомстве.
В ходе выполнения возложенных задач по тушению пожаров было зафиксировано 10 пострадавших сотрудников, из них 1 сотрудник получил касательное огнестрельное ранение левой руки и 9 сотрудникам нанесены телесные повреждения. В госпитализации личный состав не нуждался", - добавили в министерстве.
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Афганистана
15.01.2022, 10:13 4996
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 15 ЯНВАРЯ - Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 15 января в 01.10 зарегистрировано землетрясение на территории Афганистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Эпицентр землетрясения расположен в 861 километре на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана", - сообщает сайт "СОМЭ".
Энергетический класс землетрясения - 10.7. Магнитуда MPV - 5.0. Глубина - 180 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
В Алматы задержаны более 2,4 тысяч участников беспорядков
15.01.2022, 09:50 7131
Фото: facebook Сергей Алексеенок
АЛМАТЫ. 15 ЯНВАРЯ - В Алматы с начала антитеррористической операции задержано 2402 участника незаконных акций, мародерств и других преступлений. Об этом сообщает комендатура города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации комендатуры Алматы, всего изъято 79 единиц огнестрельного оружия, 3976 боеприпасов.
Также сообщается, что за минувшие сутки на пульт 102 поступило 586 сообщений.
На Call-centre комендатуры поступило 93 сигнала от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все сообщения отработаны.
Напомним: в начале года в Мангистауской области прошли митинги. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были полностью удовлетворены. Позже митинги прошли в разных регионах Казахстана. Как сообщили в МИД РК, ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия. В ряде регионов начались погромы, поджоги и мародерство. В РК было объявлено чрезвычайное положение до 19 января. В сложившейся ситуации Казахстан обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности, которая направила миротворческие силы общей численностью около 2500 человек для содействия в стабилизации обстановки.
В результате беспорядков наиболее пострадал самый крупный город Алматы. Митинги в Алматы начались в ночь на 5 января и в последующем переросли в беспорядки и погромы. Участники подожгли административные здания, в том числе акимат, здания телеканалов. Повреждены и сожжены свыше ста транспортных средств и спецтехники. Был захвачен аэропорт. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены. Глава государства сообщил, что город подвергся террористической атаке.
На сегодняшний день режим ЧП отменен в ряде регионов.
Подробности штурма здания департамента полиции в Алматы
АЛМАТЫ. 14 ЯНВАРЯ - В департаменте полиции Алматы рассказали подробности нападения террористов на здание ведомства, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщила пресс-секретарь департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек, вечером 5 января террористы попытались штурмом взять здание, бой с преступниками продолжался до пяти утра следующего дня.
Скорее всего, нападение было спланировано на бумаге. Их силы были рассредоточены: отдельные группы отвечали за вывод из строя камер видеонаблюдения. Была также группа, которая подвозила оружие нападавшим", - сказала Салтанат Азирбек.
Пресс-секретарь департамента полиции рассказала, что атаки проводились сразу с нескольких сторон. Штурм проводила хорошо подготовленная группа. С крыши соседнего дома обстрел вели снайперы террористов.
Они были уничтожены. На месте после боя были обнаружены тела 25–27 нападавших. Определённо, они шли разрушать и грабить, так как не выдвигали никаких конкретных требований", - сказала Салтанат Азирбек.
По ее словам, около 100 человек держали оборону при штурме террористами здания Департамента полиции. При этом нападавших было примерно в 10 раз больше.
Пресс-секретарь Департамента полиции проинформировала, что атакам также подверглись районные управления полиции. В результате нападения на отдел полиции Алмалинского района погибли два сотрудника. Один полицейский погиб, защищая вышку "Кок-Тобе".
Напомним, в Алматы продолжается антитеррористическая операция. Задержано 2159 участников незаконных акций и мародерства.
Митинги в Алматы начались в ночь на 5 января и в последующем переросли в беспорядки и погромы. Участники подожгли административные здания, в том числе акимат, здания телеканалов. Повреждены и сожжены свыше ста транспортных средств и спецтехники. Был захвачен аэропорт. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены. Глава государства сообщил, что Казахстан подвергся террористической атаке.
В ДТП на трассе Уральск - Атырау погибли пять человек
14.01.2022, 13:52 30746
Фото: ДЧС ЗКО
УРАЛЬСК. 14 ЯНВАРЯ - На трассе Уральск - Атырау в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает портал "Мой город", 14 января в 7.55 на дороге произошло лобовое столкновение КамАЗа и Toyota Camry.
После столкновения машина загорелась. В результате ДТП погибли пять человек. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК ("Нарушение ПДД")", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
В пресс-службе ДЧС региона заявили, что легковой автомобиль полностью сгорел. Сейчас спасатели извлекают обгоревшие тела. Личности погибших пока не установлены. Иные подробности ДТП выясняются.
АТЫРАУ. 13 ЯНВАРЯ - Житель Атырау выпрыгнул из окна четвертого этажа жилого дома и повис на козырьке второго этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным областного ДЧС, 13 января в 00:58 поступило сообщение о том, что мужчина упал с четвертого этажа жилого дома и повис на козырьке второго этажа.
Спасатели, прибыв на место происшествия, поднялись на козырек на уровне второго этажа, уложили пострадавшего на специальные твердые носилки и с помощью спасательных веревок спустили вниз. Мужчину передали врачам "скорой", сообщает пресс-служба.
На проведение аварийно-спасательной работы выезжали 4 сотрудника и 1 единица техники оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Атырауской области.
В Кызылординской области "заминировали" здание облакимата
13.01.2022, 21:10 46681
КЫЗЫЛОРДА. 13 ЯНВАРЯ - Из-за ложного звонка о взрывном устройстве пришлось эвакуировать всех сотрудников из здания акимата Кызылординской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Анонимное сообщение поступило накануне около полудня. Специалисты тщательно проверили все кабинеты. Взрывчатое вещество не обнаружено. По факту возбуждено уголовное дело и идет розыск подозреваемого, сообщает "Хабар 24".
В данный момент устанавливается личность звонившего. Подозреваемый разыскивается. Хочу ещё раз напомнить жителям региона о необходимости соблюдения режима ЧП,- заместитель акима Кызылординской области Серик Ахметов.
В Жамбылской области при поиске участников беспорядков погибли двое пограничников
13.01.2022, 13:05 67201
Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - В Жамбылской области во время беспорядков погибли двое пограничников, передает KAZAKHSTAN TODAY.
10 января 2022 года на участке ДПС КНБ по Жамбылской области при выполнении боевой задачи по осуществлению поиска участников беспорядков и нападавших на здание ДКНБ в автокатастрофе погибли военнослужащие ПУ по Кордайскому району - капитан Карменов Ерзат Кинаятолданович и рядовой контрактной службы Армидинов Шавкат Шатликович", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.
12 января в Усть-Каменогорске проводили в последний путь капитана Карменова. Рядового Армидинова похоронили в селе Большой Дехан Алматинской области.
С погибшими прощались руководство департаментов ПС по ВКО и Алматинской области, ветераны-пограничники, сослуживцы и близкие.
Выражаем глубокое соболезнование семьям погибших пограничников.