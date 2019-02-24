Охранник супермаркета погибла в Алматы от полученных при взрыве обогревателя ожогов

Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - Охранник супермаркета погибла в Алматы от взрыва обогревателя. С момента трагедии прошло уже около двух месяцев, но родные погибшей так и не знают, кто виновен в ее гибели, передает Kazakhstan Today.

Трагедия произошла накануне Нового года в алматинском супермаркете "Арзан", что по улице Каблукова. В помещении охраны взорвался обогреватель, и дежурившая в ту смену Майра Адаева оказалась прямо в очаге возгорания. 45-летняя женщина получила ожоги тела - более 80%. Она боролась за жизнь еще несколько дней, но 30 декабря скончалась в реанимации, пишет газета " Время ".

Об этом ужасном происшествии корреспонденту издания рассказала дочь погибшей Айжан Нагашыбаева.

Мама не должна была работать в этот вечер. Она отстояла смену накануне, но ее попросили остаться на вторые сутки. Правда, мне сказали, что она сама уговорила начальство, чтобы ей дали еще одну смену, чтобы надбавку получить. Но если она попросилась сама, то ей нельзя было разрешать: работать 48 часов подряд запрещено", - говорит Айжан.

По ее информации, в помещении охраны не было отопления, а в супермаркете было холодно.

Она (Майра Адаева. -Прим. агентства) зашла в комнату для охраны и прилегла на стол буквально на минуту, все-таки у нее шла вторая смена. Обогреватель стоял рядом со столом. Мама говорила, что надо ходить на работу в белой рубашке. Если там зимой нет отопления, то почему заставляли ходить в рубашках? Я сама не видела, как что случилось, поэтому пошла в супермаркет, попросила показать мне видео. Хотела увидеть все до взрыва и после него. Кто поставил обогреватель, кто включил, как быстро после взрыва приехала скорая, как оказывали первую помощь? Не может же мама быть одна виновата во всем. Но мне дали только короткое видео, на три минуты всего. Почему мне не хотят показывать целиком, что там происходило, что от меня скрывают? Говорят, камера отключилась из-за высокой температуры", - рассказала дочь погибшей.

Айжан пыталась сама выяснить, как спасали ее маму. Ей объяснили, что Майру быстро вынесли на улицу и положили на снег, чтобы сбить огонь. Так это или нет, дочь погибшей не знает.

Мама пролежала в больнице шесть дней и скончалась. Сначала сказали, что состояние очень тяжелое, больше 80% ожоги. Потом, через несколько дней, обнадежили нас, что организм крепкий, не сдается, но на следующий день она скончалась. Когда маму хоронили, я подошла и потрогала через ткань ее ногу. Там была голая кость, она сгорела полностью, но мама прожила несколько дней каким-то чудом", - отмечает Айжан.

С момента трагедии прошло почти два месяца, но семья Майры Адаевой так и не узнала, кто виновен в ее гибели.

Мне кажется, от нас скрывают правду. Я не могу добиться, чтобы мне дали ответ, кто в этом виноват. Поэтому сразу после маминой смерти мой брат написал заявление в Бостандыкское районное управление полиции. Там начали расследование, забрали обогреватель на экспертизу, и уже сколько времени прошло, а никто ничего не говорит. Следователя поймать невозможно. То у него свадьба, то отпуск, то выехал куда-то. Как идет расследование, я не понимаю, не вижу результатов", - констатирует девушка.

Из-за этого неведения она решила обратиться в СМИ.

Я хочу добиться справедливости. Кто-то же в большом магазине отвечает за пожарную безопасность... Почему эти люди разрешили такой обогреватель использовать? Почему охрана сидит в помещении, где нет отопления, там же холодно! Неужели администрации магазина все равно, в каких условиях работают охранники?" - говорит Айжан.

Дочь погибшей также намерена добиваться материальной компенсации, объясняя это тем, что у нее нет другого выхода.

Сейчас я в семье одна работаю - администратором на автомойке. Зарплата небольшая, но платят стабильно. Отец болеет, не может устроиться. У брата сезонная работа, перебивается случайными заработками, ждет весну. Еще сестренка есть, школьница. Мне сказали, что будут на содержание сестры давать 20 тыс. тенге в месяц до ее совершеннолетия, чтобы одежду ей покупали, кормили. 20 тыс. тенге за смерть мамы - это справедливо? Конечно, на похороны нам собрали деньги, лекарства кто-то оплатил. Вдвоем с мамой мы справлялись, но теперь я осталась одна, поэтому нужны деньги", - резюмировала девушка.

Как пишет газета, на просьбу о комментарии в супермаркете "Арзан" ответили, что пока не завершится расследование, никаких комментариев не будет. В учреждении также пояснили, что Майра Адаева не является сотрудником "Арзана", поскольку услуги охраны находятся на аутсорсинге.

Никаких комментариев не удалось получить и от охранного агентства "Отряд 001", где работала погибшая.

В управлении полиции Бостандыкского района Алматы изданию подтвердили, что уголовное дело по факту гибели охранника "Арзана" возбуждено, но подробности расследования смогут предоставить лишь после разрешения прокуратуры города.

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