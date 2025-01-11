Около 12 тысяч книг повреждены при пожаре в научной библиотеке в Акмолинской области

Задолженность по отчислениям перед водителями составляет примерно 60 миллионов тенге

Фото: Мой Город

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Уральск. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Водители нескольких автобусных маршрутов сегодня не вышли на работу в Уральске, сообщает - Водители нескольких автобусных маршрутов сегодня не вышли на работу в Уральске, сообщает "Мой город".





С утра 8 января водители маршрутных автобусов ТОО "Алый парус" не вышли на линию из-за проблем на предприятии. Они объявили забастовку, требуя от начальства решения многочисленных проблем. Работники не могут обратиться в больницы, так как отчислений по медицинской страховке не было почти полгода. Также им отказывают в выдаче кредитов из-за отсутствия отчислений в пенсионный фонд", - сообщает источник.





По словам работников, социальные и медицинские отчисления у них отсутствуют уже полгода.





Ребята болеют, вызывают "скорую", но их не принимают и не лечат без ОСМС. Не делают отчислений на пенсионку. Зарплату выплачивают, но опять с задержкой. В других компаниях получают до 10 числа, а мы после 20-го. Иногда выплачивают не сразу, по 70% или 50%. Нам говорят, "поймите ситуацию" и "не перечисляют с акимата". Прошло полгода, как это понять? У всех есть кредиты, семьи, потребности: оплачивать за квартиру, одеваться, покупать продукты. На Новый год некоторые компании своим сотрудникам дают подарки и авансы, а у нас такого нет", - рассказал механик ТОО "Алый парус" Нуржан Тулеов.





Получить отпускные для водителей автопарка тоже проблема.





Те, кто вышли в отпуск в марте прошлого года, до сих пор их не получили. Говорили, что отпускные будут выдавать по двум работникам, вот двум дали и все на этом. У нас до этого проходили собрания, но нам просто давали обещания и ничего больше", - отметил водитель маршрутного автобуса № 3 Нурбек Таженов.





С утра к работникам приехали представители ЖКХ и пригрозили штрафами за то, что они не вышли на линию.





По плану на линию должны ежедневно выезжать 20 автобусов, но с декабря выходит по 10-15. Опять же руководство объясняет это тем, что нет средств на ГСМ. Водители надеются на решение накопившихся проблем. Они говорят, что работать водителем за рулем по 12 часов - это адский труд. Водители, которые живут вдали от базы, встают в 4-5 утра", - пишет сайт.





Руководитель предприятия от комментариев отказался. На место забастовки приехал заместитель акима Уральска Азамат Халелов.





Автопарк обслуживает порядка 7 городских маршрутов. Все маршруты являются социально-значимыми, обслуживают пригород: Птицефабрику, Круглоозерное, Мичурино. Эти маршруты субсидируются государством. Будем решать проблемы, все упирается в один факт - компания не получает всех субсидий от государства, которые должны получать. Всем шести перевозчикам в год выплачиваем 2-5 миллиардов тенге. Доля субсидий ТОО "Алый парус" - 400 миллионов тенге в год. Ежемесячно 38-40 миллионов тенге. На сегодняшний день государство охватывает 70% субсидий от должного объема. Ежегодно поднимает объемы субсидий, думаю, эта проблема отрегулируется", - заявил Халелов.





Также он отметил, что не выход на линию является основанием для штрафа, но учитывая социальный характер вопроса, такие меры принимать не будут. Сфера уязвимая и требует много усилий и работы.





Сейчас договорились, что водители автобусов садятся в автобусы и выезжают на линии. Из-за срыва некоторые граждане не добрались до работы или опоздали, поэтому мы от руководства города приносим извинения. Задолженность по отчислениям у компании составляет примерно 60 миллионов тенге. Все маршруты города являются убыточными", - заключил замакима.



