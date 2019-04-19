Отец подвергавшихся истязаниям мачехи школьниц является приверженцем деструктивного религиозного течения

Туркестан. 18 апреля. Kazakhstan Today - В департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что отец трех девочек, которых жестоко истязала мачеха, является приверженцем деструктивного религиозного течения, передает Kazakhstan Today.

Дело о нанесении телесных повреждений детям мачехой в свое производство приняло следственное управление ДП Туркестанской области.

В настоящее время женщина привлекается по двум статьям УК РК: 110 (Истязание) и 140 (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Отец девочек является приверженцем деструктивного религиозного течения", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что данный факт находится на контроле министра внутренних дел РК и прокурора области.

Как сообщалось ранее, три девочки больше года скрывали от всех, в том числе и от родного отца, синяки и ссадины от побоев, наказаний с помощью плоскогубцев и игл, которые им устраивала мачеха. Однако соседи видели побои на телах девочек. Об этом они сами рассказали журналистам.

Я видела, как девочка с синяками на шее ходила. Кроме того, старшую девочку забирали рано утром и привозили поздним вечером. Мачеха возила ее в сторону дома ее отца, избивала и пугала. После привозила обратно. Но наши соседи все видели синяки на теле детей и предупредили их мачеху", - сказала соседка Сарсенкуль Нурмаханова.

Мы неоднократно видели, как ночью, в 4-5, она выгоняла детей на улицу. Видели, как у детей на шее были синяки. Когда мы задавали вопрос, откуда синяки, старшая нам говорила, что их мачеха душила ее. Но она просила, чтобы мачеха не узнала о том, что она рассказала. Они говорили, что сильно боятся свою маму", - рассказывает другая соседка Жамиля Мирзаева.

Школьная учительница также обращала внимание на отсутствие настроения у сестер и даже попыталась беседовать с ними.

Я отдельно позвала девочку для разговора. Тогда она мне сказала, что у нее просто нет настроения. Я спросила: а зачем она пришла в медицинской маске. Я сразу же сняла с нее маску и увидела, что губа с правой стороны была порвана. А на челюсти был синяк. Я начала расспрашивать, что произошло. И тогда она расплакалась и рассказала, что ее избила мать", - сказала учительница Айганым Торбаева.

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