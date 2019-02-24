Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Парильное помещение 2-этажного жилого дома горело в Астане, передает Kazakhstan Today.

29 января, в 06.39, на пульт 101 департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в жилом массиве Тельмана. Произошло возгорание деревянной отделки парильного помещения, с последующим распространением огня на комнаты второго этажа и кровлю на общей площади 150 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК.

Пожарные локализовали возгорание в 07.31 и ликвидировали в 07.45. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В тушении участвовали 24 сотрудника и пять единиц пожарной техники ДЧС Астаны.

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