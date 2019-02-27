Астана. 28 ноября. Kazakhstan Today - Пассажир поезда Петропавловск - Москва при виде пограничников проглотил пакет с наркотиками, передает Kazakhstan Today.





27 ноября, около 16.15, в ходе пограничного контроля в пункте пропуска "Мамлютка - железнодорожный" пограничники Петропавловского пограничного отряда Регионального управления "Солтустік" задержали 55-летнего пассажира поезда №89 сообщением Петропавловск - Москва, сообщила пресс-служба Пограничной службы КНБ РК.





При досмотре железнодорожного состава специалист-кинолог обратил внимание на заметное изменение поведения своей специально обученной собаки по кличке Имидж около одного из пассажиров. Было принято решение произвести его личный досмотр, в ходе которого пограничники обнаружили только семь пустых папирос "Беломорканал" в портсигаре.





В результате опроса гражданина стало известно, что он, увидев пограничников, испугался и проглотил целлофановый пакет с марихуаной весом около 10 граммов. "Живой контейнер" был передан сотрудникам Петропавловского линейного отдела внутренних дел", - уточнили в ведомстве.





Кроме этого, в ходе пограничного контроля в железнодорожном составе №302 сообщением Алматы - Новосибирск в пункте пропуска "Ауыл - железнодорожный" семипалатинскими пограничниками с использованием служебной собаки в отсеке для угля со стороны рабочего тамбура, в полиэтиленовом пакете, было обнаружено средство растительного происхождения темно-зеленого цвета со специфическим запахом, предположительно, гашиш, весом около 10 граммов.





Не давая возникновению тени сомнений, был задержан 48-летний проводник вагона и передан сотрудникам Семейского линейного отдела внутренних дел", - уточнили в Погранслужбе.





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