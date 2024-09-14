13.09.2024, 09:44 14866
Пассажирский автобус упал с моста в Алматинской области
Фото: МВД РК
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Каскелен. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области автобус упал с моста на микроавтобус. По факту ДТП полицейскими возбуждено уголовное дело.
12 сентября водитель автобуса Yutong Bus, следуя на 25-м км автодороги Алматы - Бишкек, совершая маневр разворота, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на ограждение, а после и падение с моста на заднюю часть Mercedes Benz Sprinter", - проинформировали в департаменте полиции региона.
Отмечается, что на момент аварии водитель автобуса был трезв, жертв нет.
В результате ДТП водитель автобуса с различными телесными повреждениями госпитализирован в больницу.
По факту дорожной аварии полицейскими возбуждено уголовное дело. Автомашины водворены на спецстоянку.
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13.09.2024, 20:52 6591
Отравление школьников в Бейнеу: столовую опечатали
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Актау. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В школе Бейнеуского района недомогание почувствовали 16 учеников. В районном отделе внутренней политики, культуры, развития языков и спорта уверяют, что это не связано со школьной едой. Но столовую там все же опечатали, сообщает Lada.kz.
Как сообщил руководитель отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Бейнеуского района Туралы Жолышов, нет оснований утверждать, что причиной недомогания школьников является еда в столовой или питьевая вода. Все 16 учащихся школы имени Жумагали Калдыгараева, которые накануне пожаловались на боли в животе, не обедали в школьной столовой.
Никакого отношения к еде, потому что все 16 детей, кто оказался в этой ситуации, это не те, кому положено питание в столовой. Они из семей, которые не получают помощь от государства. Это ученики 5-7-х классов", - рассказал Туралы Жолышов.
По его словам, столовую в школе опечатали. В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что специалисты управления санитарно-эпидемиологического контроля Бейнеуского района взяли пробы еды и питьевой воды из учебного заведения и направили их на экспертизу.
Напомним, 7 сентября в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Расследование отравления детей взяло на контроль правительство. По делу была создана следственная группа.
13.09.2024, 18:51 8261
В Караганде три человека пострадали из-за хлопка газа
Фото: МЧС РК
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Караганда. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 13 сентября, в Караганде произошел хлопок газово-воздушной смеси. В результате пострадали трое мужчин, сообщает пресс-служба МЧС РК
Бригада экстренного реагирования филиала Центра медицины катастроф МЧС РК по Карагандинской области на месте оказала экстренную первую медицинскую помощь одному пострадавшему. Мужчина доставлен в многопрофильную больницу.
Ранее в Алматы в крупном пожаре погиб годовалый ребенок, двое взрослых госпитализированы.
13.09.2024, 10:50 12866
В Алматы в крупном пожаре погиб годовалый ребенок, двое взрослых госпитализированы
Пожар произошел в частном доме в Жетысуском районе Алматы
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Алматы. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 12 сентября в 23.32 силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу вызова на сообщение о пожаре в частном доме по улице Ногайбаева в Жетысуском районе, сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.
По прибытии к месту вызова через четыре минуты установлено, что открытым пламенем горит мансардный этаж деревянного частного дома, хозпостройки и времянка на площади 200 квадратных метров, произошло обрушение конструкций", - проинформировали в ведомстве.
С места пожара эвакуирован один газовый баллон объемом 50 литров.
В ходе разведки и тушения пожара спасены два человека: госпитализированы в ГКБ № 4 в бессознательном состоянии мужчина 1994 года рождения и женщина 1993 года рождения. К сожалению, до прибытия пожарных погиб ребенок 2023 года рождения", - отметили в ДЧС.
11.09.2024, 11:08 40356
Массовое отравление детей в Мангистауской области: в стране возобновят проверки СЭС
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Мангистау. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 52 ребенка, госпитализированных в результате отравления в Мангистауской области, по-прежнему находятся в больнице, сообщила в Instagram уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева.
По словам омбудсмена, пострадавшие продолжают обращаться к врачам. В частности, во время посещения Закиевой районной амбулатории к врачу обратились мальчик с мамой и девочка с братом, которые жаловались на боли в животе.
Осмотрела школу, где учатся дети. Учебный процесс возобновлен, в школе дети не питаются, так как столовая закрыта на время проведения проверки. В этой связи учебный день начальным классам сократили. Акиматом приняты все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим детям. Кроме того, встретилась с акимом области Нурдаулетом Игиликовичем и руководителем СЭС. Обсудили причины произошедшего и меры, которые необходимо предпринять для системного улучшения и обеспечения безопасности школьного питания", - написала детский омбудсмен.
По ее мнению, одна из проблем некачественного питания в школах в том, что сейчас СЭС имеет право проводить проверки только по конкретным жалобам.
Через год вступит в силу норма, принятая в рамках закона об обеспечении прав женщин и безопасности детей. Эта норма позволит СЭС проводить проверки в соответствии с правилами", - написала Закиева.
Также, по ее словам, необходимо внести изменения в подходы и нормативно-правовую базу для системного улучшения качества услуг в сфере организации питания в школах и повышения безопасности услуг, предоставляемых частными предпринимателями.
Данные меры проработаем совместно с экспертами и государственными органами", - пообещала омбудсмен.
Напомним, 7 сентября в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Расследование отравления детей взяло на контроль правительство. По делу была создана следственная группа. На вчерашний день в стационаре оставались 75 детей.
10.09.2024, 18:48 52426
На станции Астана произошла утечка серной кислоты из вагона-цистерны
Фото: пресс-служба департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте
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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 10 сентября от диспетчера станции Астана поступила информация о разливе серной кислоты из железнодорожной цистерны грузового поезда, сообщает пресс-служба департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте.
Грузовые цистерны, направлявшиеся из Челябинска в Жанатас, находились на втором пути предгорочного парка станции Астана. При проверке вагонов железнодорожные работники выявили трещину, через которую произошел разлив серной кислоты.
Сотрудниками департамента и филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" города Астаны были отобраны пробы атмосферного воздуха на наличие серной кислоты. По результатам исследований превышения предельно допустимых концентраций не выявлено.
Утечка серной кислоты устранена. Пострадавших нет.
Напомним, в начале июня в Жетысуской области произошла утечка серной кислоты из вагона-цистерны.
10.09.2024, 12:55 56126
Взрывы боеприпасов в Таразе: с виновников взыскали многомиллиардный ущерб
В результате ЧП погибли 18 человек, пострадали несколько жителей
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Шымкент. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по гражданским делам Шымкента рассмотрел дело по иску Министерства обороны РК к четверым ответчикам о взыскании в доход государства суммы ущерба в размере свыше 23 млрд тенге, сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, трагедия произошла 26 августа 2021 года в Байзакском районе Жамбылской области. На складе инженерных боеприпасов начался пожар, который привел к взрывам. Погибли 18 человек, пострадали несколько жителей. Государству и физическим лицам был причинен ущерб в крупном размере.
Вина ответчиков доказана вступившим в законную силу приговором военного суда Шымкентского гарнизона от 20 октября 2023 года и апелляционным приговором уголовной судебной коллегии Военного суда Республики Казахстан от 13 марта 2024 года", - проинформировали в суде.
С ответчиков взыскали материальный ущерб в размере 23 764 530 881 тенге.
Решение не вступило в законную силу.
09.09.2024, 12:35 69536
Массовое отравление школьников в Мангистауской области: по делу создана следственная группа Дополнено
Фото: gov.kz
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Актау. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По делу о массовом отравлении школьников в селе Бесшокы Мангистауской области создана следственная группа, сообщает акимат региона.
В следственную группу, сформированную при координации областной прокуратуры, вошли представители департаментов экономических расследований и полиции. Сегодня ожидаются результаты проб еды, взятых со школьной столовой. Согласно правилам департамента санитарно-эпидемиологического надзора Мангистауской области, результаты лабораторных исследований будут опубликованы завтра", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что сформированная следственная группа примет меры по результатам проверки.
На сегодняшний день врачами проведен осмотр 460 детей, из них 377 направлены под амбулаторное наблюдение. В областную детскую инфекционную больницу поступило 83 ребенка. Двое переведены из реанимации в общую палату. Общая ситуация стабильная. Здоровье школьников улучшается. Ученики, которые находились под наблюдением дома, сегодня пошли в школу", - добавили в акимате.
Дополнено 09.09.2024, 18.00
В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана прокомментировали массовое отравление школьников в Мангистауской области.
Сейчас на месте происшествия работают представители Комитета по охране прав детей. Детям оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело (...) Школьная столовая была опечатана и закрыта. После полного выздоровления детей для них будут организованы дополнительные занятия", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, с сегодняшнего дня во всех областях и городах Казахстана организованы мобильные группы для мониторинга пищеблоков школ.
Эти группы будут контролировать качество организации горячего питания и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и профилактики пищевых отравлений. Стоит отметить, что поставщики школьного питания несут прямую ответственность за обеспечение качества продуктов и их соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам", - добавили в комитете.
Напомним, в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В связи со сложившейся ситуацией был создан совместный специальный штаб с представителями компетентного органа. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, правительство взяло на контроль расследование отравления детей в Мангистауской области.
08.09.2024, 16:18 81246
Число отравившихся школьников в Мангистауской области приблизилось к 300 Дополнено
Фото: unsplash.com
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Актау. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Число отравившихся школьников селе Бесшокы в Мангистауской области приблизилось к 300, сообщает региональное издание Lada.kz.
По данным областной администрации, в настоящее время в домашних условиях лечение проходят 222 ребенка, 67 детей находятся в больнице, из них двое в реанимации.
На вопрос, что именно употребляли учащиеся 1-4 классов в столовой, чиновники говорят, что устаналиваются все причины и обстоятельства. При этом стоит отметить, что обычно меню в школах расписывают ежедневно. Также неизвестна компания, обеспечивающая питанием школу. Результаты исследований, по предоставленным данным, будут готовы через три-пять дней", - информирует издание.
Дополнено 08.09.2024, 19.29
Аким Мунайлинского района Мангистауской области Ержан Кумискалиев обратился к жителям региона с просьбой не распространять фейки, связанные с происшествием в селе Бесшокы, сообщает Lada.kz.
В чатах и социальных сетях, как утверждает глава района, некоторые пользователи распространяют фейки. В организациях здравоохранения, по его словам, есть все необходимые медицинские препараты. Специалисты организованы на высоком уровне. Медики работают 24 часа в сутки, информирует сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.
Прошу не распространять негативную и неправдивую информацию. Родителям сейчас нелегко, надо перестать наносить им лишние удары. Напоминаю, что предусмотрена соответствующая уголовная и административная ответственность за распространение такого рода информации", - добавил Ержан Кумискалиев.
Напомним, в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В связи со сложившейся ситуацией был создан совместный специальный штаб с представителями компетентного органа. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов). Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратился 141 ребенок.
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