Пассажирский автобус упал с моста в Алматинской области  

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Мангистау. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 52 ребенка, госпитализированных в результате отравления в Мангистауской области, по-прежнему находятся в больнице, сообщила в - 52 ребенка, госпитализированных в результате отравления в Мангистауской области, по-прежнему находятся в больнице, сообщила в Instagram уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева.





По словам омбудсмена, пострадавшие продолжают обращаться к врачам. В частности, во время посещения Закиевой районной амбулатории к врачу обратились мальчик с мамой и девочка с братом, которые жаловались на боли в животе.





Осмотрела школу, где учатся дети. Учебный процесс возобновлен, в школе дети не питаются, так как столовая закрыта на время проведения проверки. В этой связи учебный день начальным классам сократили. Акиматом приняты все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим детям. Кроме того, встретилась с акимом области Нурдаулетом Игиликовичем и руководителем СЭС. Обсудили причины произошедшего и меры, которые необходимо предпринять для системного улучшения и обеспечения безопасности школьного питания", - написала детский омбудсмен.





instagram/zakiyevadinara





По ее мнению, одна из проблем некачественного питания в школах в том, что сейчас СЭС имеет право проводить проверки только по конкретным жалобам.





Через год вступит в силу норма, принятая в рамках закона об обеспечении прав женщин и безопасности детей. Эта норма позволит СЭС проводить проверки в соответствии с правилами", - написала Закиева.





Также, по ее словам, необходимо внести изменения в подходы и нормативно-правовую базу для системного улучшения качества услуг в сфере организации питания в школах и повышения безопасности услуг, предоставляемых частными предпринимателями.





Данные меры проработаем совместно с экспертами и государственными органами", - пообещала омбудсмен.



