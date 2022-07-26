Пастуха ударило молнией в Актюбинской области

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АКТОБЕ. 25 ИЮЛЯ - В городе Эмбе Актюбинской области пастуха ударило молнией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

24 июля текущего года в 08.35 на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Актюбинской области поступило сообщение о том, что в Мугалжарском районе, городе Эмбе, на улице Айтеке би в мужчину попала молния. С места происшествия пострадавший доставлен в Эмбинскую районную больницу", - сообщили в ДЧС Актюбинской области.

По предварительным данным, ЧП с гражданином 1981 года рождения произошло при выпасе скота. В настоящее время состояние пострадавшего стабильное.

ДЧС Актюбинской области напоминает жителям о соблюдении правил безопасности во время грозы.

В случае если гроза застигла на улице, не стоит находиться возле высоких деревьев и линий электропередачи.

Также запрещено купаться в водоемах. Вода - хороший проводник, поэтому при попадании разряда шансов выжить практически не существует.

Не рекомендуется держать в руках длинные металлические предметы, сюда относят удочки, зонты и т.д., нельзя касаться металлических сооружений и близко к ним подходить.

Кроме того, во время грозы рекомендуется снять с себя металлические предметы и бижутерию.