Перестрелка в Атырау: один человек погиб и двое ранены
21.10.2022, 15:06 8371
Фото: Polisia.kz
Атырау. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Один человек погиб и еще двое получили огнестрельные ранения в результате перестрелки в Атырау.
По данным областного департамента полиции, 21 октября в 04.14 в областную больницу доставили тело мужчины 2001 года рождения с огнестрельным ранением в грудь. В эту же больницу поступили еще два человека, 2004 и 2005 годов рождения, с осколочными ранениями.
Установлено, что выстрелы были произведены в ходе конфликта между группой парней в микрорайоне Атырау-2. Установлены все лица, причастные к конфликту, начато досудебное расследование по статье 99, часть 2, УК РК (Убийство)", - сообщили в департменте.
Иная информация не подлежит разглашению.
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В Шымкенте подросток отравился газом
21.10.2022, 20:21 3501
Шымкент. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 20 октября поздней ночью в службу спасения 112 ДЧС поступило сообщение о том, что девушка 2006 года рождения не открывает дверь квартиры.
Спасателям с помощью слесарных инструментов удалось вскрыть дверь, сообщает пресс-служба ДЧС региона в Facebook.
Внутри квартиры пахло газом. Сотрудники ДЧС вытащили ослабевшую девушку на свежий воздух, перекрыли газ и открыли окна в квартире.
Подростка передали врачам, прибывшим на место инцидента.
Зарядное устройство взорвалось у пассажира в аэропорту Алматы
21.10.2022, 17:00 5536
Фото: КГА
Алматы. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Алматы 19 октября 2022 года при прохождении процедуры досмотра в зале вылетов международных рейсов у пассажира, вылетающего рейсом КС 109 по направлению Алматы - Бишкек, произошло возгорание портативного зарядного устройства (power bank). Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации.
Согласно технической инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху Doc 9284 ИКАО, запасные батареи, включая блоки питания (так называемые power bank), должны перевозиться в ручной клади и должны быть индивидуально защищены для предотвращения короткого замыкания путем помещения в оригинальную розничную упаковку или иным образом изолируя клеммы, например заклеивая открытые клеммы скотчем или помещая каждую батарею в отдельный пластиковый пакет или защитный чехол", - уточнили в КГА.
Отмечается, что в случае если литиевые батареи (в оборудовании либо с оборудованием) перевозятся в качестве груза, то они должны быть соответствующим образом задекларированы, промаркированы и упакованы согласно действующей редакции технической инструкции ИКАО.
В целях осведомления пассажиров о правилах провоза зарядных устройств департамент упрощения формальностей АО "Авиационная администрация Казахстана" настоятельно рекомендует пассажирам руководствоваться правилами авиакомпании и при необходимости консультироваться, а также при прохождении процедуры регистрации уведомлять сотрудников авиакомпании и аэропортов о наличии зарядных устройств.
Водителя грузовика в наркотическом опьянении задержали в СКО
21.10.2022, 15:36 7471
Петропавловск. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Водителя большегруза, находящегося в состоянии наркотического опьянения, задержали на автодороге Челябинск - Новосибирск.
Глубокой ночью на территории района Магжана Жумабаева СКО один из водителей обратился в полицию, сообщив, что опасается совершить обгон КамАЗа, который, возможно, управляется нетрезвым человеком. На сигнал оперативно отреагировал экипаж батальона патрульной полиции ДП СКО. На 611-м километре автодороги республиканского значения большегруз был остановлен", - сообщает Polisia.kz.
По данным полицейских, запах алкоголя отсутствовал, однако поведение водителя вызвало подозрение. Мужчина не хотел проходить медосвидетельствование, объясняя свое состояние недосыпанием. Стражи правопорядка доставили его в наркологический диспансер.
Опасения подтвердились: многотонным транспортным средством с грузом бетонных конструкций управлял человек, находившийся в состоянии опьянения, вызванного употреблением синтетических наркотиков", - рассказали в полиции.
В отношении водителя, 41-летнего жителя Костанайской области, собран материал по статье 608 Кодекса РК об административных правонарушениях", - сообщил замначальника управления МПС ДП СКО подполковник полиции Григорий Тыш.
Решением суда за управление в нетрезвом виде водителю назначен административный арест сроком на 15 суток и лишение права управления на 7 лет.
По данным полиции, за последние 4 дня на дорогах области в рамках областного оперативно-профилактического мероприятия "Пьяный водитель" остановлено 23 автомобилиста, находившихся в состоянии опьянения. Всего с начала года в СКО привлечено к ответственности 875 нетрезвых водителей.
В карагандинском парке неизвестные разбросали отраву
20.10.2022, 20:15 15191
Фото: Instagram/park.krg
Караганда. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По информации КГКП "Управление парками культуры и отдыха", на территории Центрального парка, в районе березовой рощи, были зафиксированы случаи отравления собак неизвестным веществом.
Сейчас силами сотрудников парка ведется осмотр территории на предмет нахождения отравленных продуктов, таких как куски мяса, колбасы, сахара и другого, сообщает eKaraganda.
Владельцев домашних животных предостерегают от опасности. Жителям рекомендуют внимательнее следить за питомцами и в случае обнаружения какой-либо еды просят обращаться в администрацию парка.
При нахождении подозрительных предметов не нужно брать их в руки - опасно. По возможности используйте пакет. Не выкидывайте подозрительные предметы в урну - обратитесь к сотрудникам парка с данной находкой. Также рекомендуем внимательно следить за детьми. Администрацией парка будет направлено заявление в полицию для разбирательства по данному вопросу", - говорится в сообщении КГКП "Управление парками культуры и отдыха".
Автомобиль загорелся в результате ДТП в Туркестанской области: один человек погиб
20.10.2022, 19:31 15651
Фото: Polisia.kz
Туркестан. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 20 октября около 10.00 на трассе Шымкент - Самара произошло ДТП, сообщает Polisia.kz.
Водитель Nissan Caravan Elgrand, двигаясь в направлении Туркестана, столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz, ехавшим с ним в одном направлении, затем врезался в дорожное ограждение, после чего автомобиль загорелся.
В результате ДТП водитель Nissan Elgrand скончался на месте происшествия. Также один пассажир госпитализирован.
Данный факт зарегистрирован по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".
В настоящее время по факту ДТП проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Мать и дочь погибли в ДТП в Алматинской области
20.10.2022, 16:35 17086
Фото: Polisia.kz
Алматы. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мать и дочь погибли в жуткой аварии, которая произошла в Алматинской области.
20 октября около 09.50 20-летний водитель автомашины Mercedes допустил наезд на двух пешеходов. Предварительно водитель, следуя в западном направлении по автодороге Алматы - Алатау, на 4-м км, близ села Туздыбастау, совершая маневр обгона и не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на стоящих на обочине дороги 28-летнюю женщину и ее малолетнюю дочь", - сообщает Polisia.kz.
Женщина и девочка скончались на месте происшествия.
В отношении водителя начато досудебное расследование. Виновник ДТП задержан и водворен в ИВС УП Талгарского района. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль руководством департамента полиции.
Озвучены результаты расследования причин взрыва в цехе теплоизоляционных плит под Алматы
Алматы. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области подвели итоги расследования аварии на предприятии, в результате которого один человек погиб и 5 пострадали. Департаментом Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Алматинской области была создана комиссия по расследованию данной аварии.
В целях определения места возможной утечки, приведшей к детонации и взрыву газовоздушной смеси, 16 сентября 2022 года экспертами аттестованной организации в присутствии представителей ТОО "Polpan Insulation KZ" проведено пневматическое испытание трубопроводов, соединительного рукава линии подачи диметилового эфира. В ходе испытания установлено нарушение уплотнительного соединения фильтра тонкой очистки. Через образовавшуюся неплотность происходил значительный выброс среды в зону экструзионной линии", - сообщили в Комитете промышленной безопасности МЧС РК.
Отмечается, что при последующем демонтаже фильтра тонкой очистки установлено и зафиксировано отсутствие уплотнительного кольца.
После изучения места аварии, опроса очевидцев, анализа фотоматериалов, отснятых комиссией по расследованию, а также согласно экспертному заключению комиссия пришла к следующему: причинами взрыва газовоздушной смеси явилось - образование в рабочей зоне цеха взрывоопасной концентрации диметилового эфира с воздухом вследствие неконтролируемого выброса через уплотнение фильтра тонкой очистки линии подачи ДМЕ к насосам высокого давления и дозаторов (отсутствие уплотнительного кольца). Вероятной причиной детонации могла послужить искра, возникающая при замыкании контактов электрического оборудования управления экструзионной линией, или возникший эффект синтетического электричества, а также разогретая камера экструдера, так как производилась подготовка к пуску в работу", - проинформировали в ведомстве.
По результатам расследования комиссией вынесено заключение и предложено руководству предприятия организовать мероприятия по ликвидации последствия аварии и принять меры по предотвращению и недопущению подобных случаев.
Напомним, 31 августа 2022 года в 10.21 на территории ТОО "Polpan Insulation KZ" ("Полпан изолятор КЗ"), расположенного в Илийском районе в поселке Отеген Батыра, в цехе по изготовлению теплоизоляционных плит при производстве пусконаладочных работ - произошел взрыв (хлопок газовоздушной смеси) с возгоранием обшивки стены (площадь 50 м2) и последующим обрушением кровли стены общей площадью 400 квадратных метров. В результате происшествия один человек погиб и 5 пострадали.
В Семее 8-летняя девочка погибла под колесами автомобиля
19.10.2022, 10:04 26671
Фото: Depositphotos
Семей. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 18 октября 22-летний водитель автомашины Lada, следуя по улице Усть-Каменогорской, допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку, 2015 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 3, УК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщили в департаменте полиции области Абай.
Иные сведения о ходе расследования уголовного дела в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан не подлежат разглашению.
Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?