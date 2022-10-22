Перестрелка в Атырау: один человек погиб и двое ранены

Фото: Polisia.kz

Атырау. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Один человек погиб и еще двое получили огнестрельные ранения в результате перестрелки в Атырау.

По данным областного департамента полиции, 21 октября в 04.14 в областную больницу доставили тело мужчины 2001 года рождения с огнестрельным ранением в грудь. В эту же больницу поступили еще два человека, 2004 и 2005 годов рождения, с осколочными ранениями.

Установлено, что выстрелы были произведены в ходе конфликта между группой парней в микрорайоне Атырау-2. Установлены все лица, причастные к конфликту, начато досудебное расследование по статье 99, часть 2, УК РК (Убийство)", - сообщили в департменте.

Иная информация не подлежит разглашению.