Караганда. 30 января. Kazakhstan Today - Первоклассница выпала из окна третьего этажа школы в Караганде. Девочка выжила благодаря сугробу, передает Kazakhstan Today.

Всё произошло в 11 утра. Первоклассница упала прямиком в плотный сугроб. Только благодаря толщине снежного покрова она осталась жива. Удивительно, но в школе сразу и не заметили её отсутствие. Лежащего в сугробе ребенка нашёл один из родителей, сообщает телеканал КТК

"Когда урок закончился, учитель всех детей вывела. А Азиза вернулась за пеналом. И потом, видно, испугалась и не смогла дверь открыть. Первоклашки всегда на первом этаже занимаются. Она, наверное, хотела через окно выйти. Девочка очень спокойная, нельзя назвать ее даже активной", - рассказала заместитель директора школы-детского сада №77 Рымжан Адильжанова.

От пережитого шока учительница первого класса тоже попала в больницу. Всю картину случившегося сейчас восстанавливают полицейские.

Сейчас девочка находится в больнице, серьезных повреждений удалось избежать.

"Есть мелкие ссадины и высотная травма - это шок. В связи с этим ребенка под наблюдение оставили. Иногда, бывает, двухмоментные разрывы, гематомы. Конечно, считается чудом, говорят же, что родилась в рубашке, вот такое случилось, по-моему", - прокомментировал заместитель директора Карагандинской областной детской больницы Жанат Елубаев.

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