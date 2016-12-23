Пилот разбившегося Су-27 рассказал подробности инцидента

Талдыкорган. 23 декабря. Kazakhstan Today - Пилот разбившегося вблизи Талдыкоргана Су-27 Адильбек Искаков рассказал подробности инцидента.

По словам летчика, он отправился отрабатывать учебный полет на истребителе. Почти сразу что-то пошло не так. "В процессе выполнения пилотажа и всех своих полетных заданий направился на посадку на аэродром Талдыкоргана. При подлете к городу произошел отказ авиационной техники", - вспоминает Искаков, передает Kazakhstan Today.

На то, чтобы решить, куда направить падающий самолет, у него было полминуты. На то, чтобы сообщить о ЧП командованию - ровно столько же. Майор отвел истребитель от густонаселенных сел и города, а сам катапультировался. Там, в небе, он думал о лишь о тех, кто на земле. И спас десятки жизней.

"Честно сказать, я победил. В самую первую очередь я думал о каждом гражданине, который находится на земле. В преддверии Нового года не хотел делать подарок такой. Всеми путями - мыслимыми и немыслимыми - уводил самолет от города", - говорит летчик.

Самолет разбился близ горных сопок в степи. Летчик приземлился в нескольких километрах от места крушения. Его нашли уже через 15 минут. Вертолет доставил пилота в военный госпиталь, который он покинул следующим утром.

"В таких ситуациях человек получает стресс. Из-за этого у него вчера было повышенное давление. Но на сегодня он чувствует себя хорошо, никаких травм нет. На врачебном консилиуме мы решили, что ему будет лучше проходить психологическую реабилитацию в кругу семьи", - прокомментировал начальник военного госпиталя Талдыкоргана Аскар Кольбаев.

Как сообщает КТК , летчик не сомневается, что его подвела техника. Мнение Искакова поддерживает и экс-министр обороны Казахстана, ныне депутат верхней палаты. Мухтар Алтынбаев считает, что ресурс рухнувшего в Алматинской области истребителя мог быть использован. Не исключает он и проблем с топливной системой.

"Если, допустим, будет установлено, что данный летательный аппарат потерпел крушение в результате, допустим, неисправности электроники, аппаратуры, то, естественно, тут нарушение подготовки самолета к полетам. Потом, возможно, будут вопросы к заводу-изготовителю", - отметил официальный представитель Главной военной прокуратуры РК Женис Темеков.

Напомним, по факту крушения самолета "Су-27" начато досудебное расследование, сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры.

"21 декабря 2016 года во время выполнения учебного полета в ночных условиях примерно в 25 километрах от города Талдыкоргана, в результате авиационного инцидента потерпел крушение самолет "Су-27" воинской части 21751 Министерства обороны Республики Казахстан. По данному факту Главной военной прокуратурой начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 464 УК РК (Нарушение правил полетов или подготовки к ним)", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, под руководством специального прокурора Главной военной прокуратуры С. Сырлыбаева создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников отдела военной полиции Талдыкорганского гарнизона и Южного регионального военно-следственного управления МВД Республики Казахстан.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин и фактических обстоятельств происшествия. О результатах досудебного расследования и принятом процессуальном решении проинформируем дополнительно", - заключили в пресс-службе.

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