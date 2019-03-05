Пьяный водитель в Уральске сбил пешехода и полицейского

Уральск. 12 декабря. Kazakhstan Today - В Уральске пьяный водитель сбил пешехода и полицейского и попытался скрыться с места происшествия, передает Kazakhstan Today.





ДТП произошло 11 декабря, в 22.30. 29-летний водитель автомашины ВАЗ-21150, двигаясь по автодороге Самара - Шымкент, проезжая через стационарный пост ДП "Красновский", выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на пешехода и сотрудника полиции. Пешеходом был водитель автомашины "Вольво". Во время ДТП рядом с ним находился сотрудник полиции батальона дорожной патрульной полиции, сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.





После наезда на двух человек водитель автомобиля ВАЗ-21150 попытался скрыться, но был задержан после непродолжительной погони.





"Инспектор батальона дорожно-патрульной полиции с различными травмами госпитализирован. Водитель "Вольво" скончался на месте происшествия. Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель автомашины ВАЗ-21150 находился в алкогольном опьянении средней степени. По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Задержанный водворен в ИВС управления полиции", - уточнили в пресс-службе ведомства.





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