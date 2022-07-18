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По факту аварии на аттракционе в Атырау возбудили уголовное дело

17.07.2022, 16:41 12966
АТЫРАУ. 17 ИЮЛЯ - По факту аварии на детском аттракционе в Атырау возбудили уголовное дело, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Дело возбуждено по статье 141 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей", - сообщили корреспонденту КазТАГ в воскресенье в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

 
Инцидент произошел 16 июля около 22.30.
 

Детей посадили на аттракцион, через некоторое время он остановился, и когда операторы начали проверять, он сорвался. Сразу вызвали скорую помощь, которая увезла детей. Серьезно никто не пострадал", - уточнили полицейские.

 

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Троих детей спасли из горящей квартиры в Атырау

17.07.2022, 19:34 10361
АТЫРАУ. 17 ИЮЛЯ - Троих детей и двоих взрослых пожарные спасли из горящей квартиры в Атырау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня в call-центр поступило сообщение, что из квартиры, расположенной на проспекте Азаттык, идет дым. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что открытым огнем горят бытовые принадлежности и мебель спальной в квартире общей площадью 90 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

 
Пожарным Атырауской области удалось спасти 5 человек, трое из которых дети.
 
Сообщается, что в результате пожара 31-летняя женщина получила ожоги тела и отравилась угарным газом, она была передана в руки сотрудников скорой помощи. 
 
В тушении пожара были задействованы 12 сотрудников ДЧС Атырауской области и 3 единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.
 

В Боровом спасли отдыхающих

17.07.2022, 15:03 17036
В Боровом спасли отдыхающих
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 17 ИЮЛЯ - Казахстанский военнослужащий и россиянка спасли отца с ребенком на озере Большое Чебачье в Щучинско-Боровской курортной зоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Минобороны, вечером 14 июля, находясь на озере, Ескендир Касымбай заметил волнение людей и услышал крики о помощи. Оказалось, что примерно в полукилометре от берега на надувном матрасе находились отец и пятилетний ребенок. Усилия взрослого мужчины вернуться к месту отдыха из-за усилившегося ветра были тщетными.
 
Ескендир поплыл к ним, а с другой стороны в поддержку ему кинулась россиянка Полина Савельева. Как выяснилось впоследствии - профессиональная пловчиха. 
 
Благодаря совместным действиям молодым людям удалось взять ситуацию под контроль и начать движение к берегу. Мужчина через некоторое время начал плыть самостоятельно, но уже недалеко от берега начал тонуть. Наблюдавшие за происходящим отдыхающие своевременно оказали дополнительную помощь. 
 

Плыть туда было не особо тяжело, на обратном пути уже чувствовалась усталость рук и ног, появилась одышка, но помогла физическая подготовка, и я справился. Девушка, которая участвовала со мной в спасении, занималась плаванием. Так что спорт помог нам", - поделился подробностями старший лейтенант Ескендир Касымбай.

 

В столице потушили крупный пожар

17.07.2022, 12:39 21351
Фото: instagram/nursultan_tjd
НУР-СУЛТАН. 17 ИЮЛЯ - Пожарные ликвидировали крупный пожар в частном доме на правом берегу Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

16 июля в 16.46 подразделения ДЧС Нур-Султана выехали на поступившее сообщение о том, что горит частный дом", - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана. 

 
По прибытии пожарных было установлено, что по адресу переулок Мирный, дом 17, горит хозяйственная постройка, баня и кровля частного дома с дальнейшим переходом горения на соседнее временное строение, хозяйственную постройку, а также на кровлю трехэтажного частного дома, расположенного на переулке Фестивальный. 
 
Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров. Силами огнеборцев пожар был ликвидирован в 18.02. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
 
Всего в ликвидации пожара по повышенному номеру вызова были задействованы 61 человек личного состава и 16 единиц техники ДЧС Нур-Султана и экстренные службы города.

 

Жители Зайсана ощутили землетрясение

16.07.2022, 18:40 57231
ЗАЙСАН. 16 ИЮЛЯ - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 16 июля в 17 час. 30 мин. 48 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Эпицентр землетрясения расположен в 829 км на северо-восток от Алматы на границе Казахстана и Китая.
 
Энергетический класс землетрясения 11.0. Магнитуда MPV 4.7. Глубина 5 км.
 
Подземные толчки силой в 2 балла ощутили жители Зайсана и села Курчум.
 

Самолет Air Astana вернулся в аэропорт Алматы через полтора часа после вылета

16.07.2022, 18:29 57971
Самолет Air Astana вернулся в аэропорт Алматы через полтора часа после вылета
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 16 ИЮЛЯ - 16 июля самолет авиакомпании Air Astana Airbus A321, выполнявший рейс KC585 по маршруту Алматы - Мале, вылетел по расписанию в 01.47, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Во время полета произошел отказ датчика контроля и индикации вибрации двигателя. Согласно процедурам безопасности было принято решение вернуться в аэропорт вылета для устранения неисправности. В 03.30 воздушное судно приземлилось в Алматы. Посадка прошла в штатном режиме, сообщает пресс-служба авиакомпании.
 
Через два часа после приземления пассажирам предоставили питание и напитки. Ожидаемое время вылета самолета сегодня в 18.15.
 
Напомним, в связи с многочисленными обращениями пассажиров в соцсетях по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan Алматы - Мале, Нур-Султан -Ташкент и Алматы - Костанай, а также по другим маршрутам КГА МИИР РК и Авиационной администрацией Казахстана будет проведено соответствующее расследование.
 

В Актау шесть человек унесло в море на сапбордах

16.07.2022, 15:23 64371
В Актау шесть человек унесло в море на сапбордах
Фото: ДЧС Мангистауской области
АКТАУ. 16 ИЮЛЯ - В Актау за один день спасатели оказали помощь шестерым сапбордистам и двум мужчинам на надувной лодке, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
15 июля напротив жилого массива "Приморский" в море на сапбордах унесло трех человек - двое из них 1991 года рождения, третий - 1993 года рождения, сообщает "Лада".
 
Этим же вечером сотрудники ДЧС спасли еще трех человек 1975, 2004 и 2008 годов рождения, катавшихся на сапбордах в море. Медики оказали им первую помощь.
 
Третья спасательная операция прошла в селе Акшукур Тупкараганского района. На надувной лодке далеко от берега унесло двух человек 1987 и 1988 годов рождения. Спасенных мужчин передали работникам Центра скорой медицинской помощи для оказания первой медицинской помощи.
 

На Иссык-Куле в ДТП погиб велосипедист из Казахстана

16.07.2022, 13:52 68411
На Иссык-Куле в ДТП погиб велосипедист из Казахстана
Фото: Depositphotos
БИШКЕК. 16 ИЮЛЯ - Около 7.40 в дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района поступил звонок о том, что между селами Булан-Соготу и Бостери произошло ДТП, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Выехавшая на место ДТП следственно-оперативная группа установила, что 41-летний житель Бишкека У.А., управляя автомашиной "Лексус-330", врезался в машину "Ниссан-Микра" под управлением 40-летнего жителя села Григорьевка П.И., а после сбил велосипедиста из Казахстана, 58-летнего Д.М., ехавшего по обочине. В результате ДТП гражданин Казахстана скончался на месте, сообщает 24.kg.
 
Данный факт был зарегистрирован в электронном журнале информации ОВД Иссык-Кульского района, и все собранные материалы переданы в следственную службу для дачи юридической оценки. Назначены соответствующие экспертизы и медицинское освидетельствование водителей на предмет употребление спиртных напитков.
 

В Карагандинской области в ДТП погибли восемь человек

16.07.2022, 12:30 66276
В Карагандинской области в ДТП погибли восемь человек
КАРАГАНДА. 16 ИЮЛЯ - 16 июля в 3.20 в Шетском районе Карагандинской области на трассе Алматы - Екатеринбург произошло столкновение грузового автомобиля MAN и пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter, в салоне которого находились 17 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Микроавтобус следовал из Алматы в Караганду. В результате аварии на месте погибли семь человек, еще один пассажир скончался на пути в больницу. С травмами различной тяжести в медицинское учреждение доставлены девять человек, сообщает eKaraganda.
 
Данный факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
 
По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем.
 

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