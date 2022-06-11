По факту трагедии в Темиртау заведено уголовное дело

ТЕМИРТАУ. 10 ИЮНЯ - В результате трагедии в одном из цехов АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) погибли четыре человека, еще один доставлен в больницу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 277, часть 3, УК РК. На месте работают следственно-оперативные группы департамента полиции и управления полиции Темиртау, сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области
Обстоятельства трагедии выясняются.
По информации ДЧС региона, в соответствии с требованиями Трудового кодекса РК будет создана комиссия распоряжением уполномоченного органа по труду и проведено специальное расследование группового несчастного случая.