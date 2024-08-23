Почти 500 жителей эвакуировали из-за прорыва озера в Иссык-Кульской области Кыргызстана

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Алматы. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели Алматы обеспокоены участившимися случаями выпадения детей из окон многоэтажек. Только в августе зафиксировано шесть случаев падения детей с высоты. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС.





Проведенный анализ по поступившим звонкам на линию "112" показал, что с начала текущего года в Алматы произошло 11 случаев, из которых 4 летальных, тогда как в течение всего прошлого года зафиксировано 8 случаев выпадения детей из окон", - отметили в ДЧС.





По данным ведомства, только в августе текущего года зафиксировано шесть случаев падения детей с высоты.





В частности, в ЖК "Жайлы" в Алмалинском районе 3 августа в 23.45 из окна второго этажа выпал ребенок 2018 года рождения, который остался без присмотра взрослых. К счастью, девочка выжила. Ее госпитализировали и после лечения выписали.





9 августа в 23.07 в 11-м микрорайоне выпал из окна третьего этажа 5-этажного дома мальчик 2016 года рождения. Он был госпитализирован и после лечения выписан.





15 августа в 20.05 с высоты шестого этажа общежития в Турксибском районе упал мальчик 2019 года рождения. Он был госпитализирован и выписан после лечения.





Еще один случай падения с высоты произошел ТД "Уш Сункар" в микрорайоне Аксай-5 днем 15 августа. На лестничной площадке упал с высоты 5-6 метров мальчик двух лет. Он госпитализирован в тяжелом состоянии, лечение продолжается.





В 07.00 19 августа в микрорайоне Аккент из окна седьмого этажа выпал мальчик 2021 года рождения, который скончался до приезда скорой помощи.





Основной причиной трагических несчастных случаев является оставление детей без присмотра и отсутствие защитных конструкций на окнах многоэтажных жилых домов. Призываем родителей принять все возможные меры во избежание трагических случаев выпадений детей из окон высотных домов. Настоятельно рекомендуем не оставлять маленьких детей одних", - отметили в ДЧС.





Также спасатели рекомендуют отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник, ставить на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров. Если нет возможности установить фиксирующее или страховое устройство, то можно открутить ручку окна, используя ее по мере необходимости и сразу вынимая после использования.