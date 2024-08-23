22.08.2024, 12:50 24751
Почти 500 жителей эвакуировали из-за прорыва озера в Иссык-Кульской области Кыргызстана
На месте дежурит спецтехника
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Бишкек. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Горное озеро Зиндан вышло из берегов в Тонгском районе Иссык-Кульской области Кыргызстана, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана.
По информации ведомства, 21 августа из-за прорыва озера поднялся уровень воды в селе Туура-Суу. Из-за опасности наводнения на место были вызваны спасатели. Они предупредили местные власти об эвакуации жителей участка Балык-Завод и села Туура-Суу и приступили к отводу воды.
Из-за опасности затопления эвакуированы 490 человек. На месте дежурит спецтехника.
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22.08.2024, 09:29 29611
С начала года в Алматы из окон многоэтажек выпали 11 детей
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Алматы. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели Алматы обеспокоены участившимися случаями выпадения детей из окон многоэтажек. Только в августе зафиксировано шесть случаев падения детей с высоты. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС.
Проведенный анализ по поступившим звонкам на линию "112" показал, что с начала текущего года в Алматы произошло 11 случаев, из которых 4 летальных, тогда как в течение всего прошлого года зафиксировано 8 случаев выпадения детей из окон", - отметили в ДЧС.
По данным ведомства, только в августе текущего года зафиксировано шесть случаев падения детей с высоты.
В частности, в ЖК "Жайлы" в Алмалинском районе 3 августа в 23.45 из окна второго этажа выпал ребенок 2018 года рождения, который остался без присмотра взрослых. К счастью, девочка выжила. Ее госпитализировали и после лечения выписали.
9 августа в 23.07 в 11-м микрорайоне выпал из окна третьего этажа 5-этажного дома мальчик 2016 года рождения. Он был госпитализирован и после лечения выписан.
15 августа в 20.05 с высоты шестого этажа общежития в Турксибском районе упал мальчик 2019 года рождения. Он был госпитализирован и выписан после лечения.
Еще один случай падения с высоты произошел ТД "Уш Сункар" в микрорайоне Аксай-5 днем 15 августа. На лестничной площадке упал с высоты 5-6 метров мальчик двух лет. Он госпитализирован в тяжелом состоянии, лечение продолжается.
В 07.00 19 августа в микрорайоне Аккент из окна седьмого этажа выпал мальчик 2021 года рождения, который скончался до приезда скорой помощи.
Основной причиной трагических несчастных случаев является оставление детей без присмотра и отсутствие защитных конструкций на окнах многоэтажных жилых домов. Призываем родителей принять все возможные меры во избежание трагических случаев выпадений детей из окон высотных домов. Настоятельно рекомендуем не оставлять маленьких детей одних", - отметили в ДЧС.
Также спасатели рекомендуют отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник, ставить на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров. Если нет возможности установить фиксирующее или страховое устройство, то можно открутить ручку окна, используя ее по мере необходимости и сразу вынимая после использования.
20.08.2024, 21:15 84231
В Темиртау экстренно госпитализированы 36 военнослужащих
Фото: кадр из видео Минобороны
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Темиртау. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 36 военнослужащих воинской части № 5516 Национальной гвардии МВД госпитализированы в инфекционную больницу в Темиртау. Им стало плохо - их тошнило, кружилась голова, болели животы, сообщает Telegram-канал "Патриот".
У 31 военнослужащего предварительный диагноз - острая кишечная инфекция. У пятерых - ОРВИ. Проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. Очаг локализован", - сообщили в пресс-службе регионального командования "Орталык" Нацгвардии МВД.
Где находился очаг, не сообщается. Проводится служебное расследование в воинской части для установления причин массовой госпитализации солдат.
Напомним, в июле в Арыси в воинской части три человека погибли из-за отравления канализационным газом.
В конце июня попавший в больницу в Жамбылской области солдат-срочник вышел из комы.
20.08.2024, 20:16 85576
39 сбросов воды: в Атырауской области потушили тлеющий камыш
Пожар ликвидирован на площади 7 га
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Атырау. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели МЧС ликвидировали возгорание камыша в Атырауской области, сообщает пресс-служба ведомства.
В тушении загорания был задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС РК осуществлено 39 сбросов воды. Пожар ликвидирован на площади 7 га.
Напомним, в Исатайском районе в 20 км от села Жанбай на побережье Каспийского моря в труднодоступной болотистой местности тлел камыш.
Жители Актау массово жаловались на запах гари в городе, который они ощущали с ночи 18 августа.
19.08.2024, 21:20 128481
Пожар на берегу Каспия: задействован вертолет МЧС
Осуществлено 18 сбросов воды
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Атырау. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Исатайском районе в 20 км от села Жанбай на побережье Каспийского моря в труднодоступной болотистой местности тлеет камыш на предварительной площади 7 га, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Для тушения задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС РК. Осуществлено 18 сбросов воды. Силами МЧС проводится тушение в пешем порядке. Угрозы населенным пунктам нет.
Ранее сообщалось, что жители Актау массово жалуются на запах гари в городе, который они ощущают с ночи 18 августаОчень высокий уровень загрязнения воздуха наблюдается с 6 часов утра.
19.08.2024, 18:48 132301
В Алматы из-за плохого освещения улиц произошло смертельное ДТП
Водитель мопеда не увидел тупик и врезался в ворота
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Алматы. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы из-за плохой освещенности улицы Татибекова, ниже улицы Беимбетова, водитель мопеда не увидел тупик и врезался в ворота, сообщает instagram-паблик zhaloby_almata.
Водитель мопеда был с пассажиром. Один человек в результате аварии погиб, другой находится в реанимации.
Жители улицы неоднократно жаловались на плохое освещение, также были на встрече с акимом Медеуского района с этой проблемой. Отмечается, что дорога ведет к школе.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту проводится расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства устанавливаются.
Напомним, в соответствии с поправками в Кодекс об административных правонарушениях для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств. Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории "А1". Водителям категорий "А", "В" и "С" она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения. На решение вопроса с водительскими правами будет дано также 6 месяцев. Также водители мопедов будут привлекаться к ответственности по аналогии с водителями механических транспортных средств.
19.08.2024, 11:37 141361
Затопило дома и дороги: режим ЧС ввели в одном из районов Кыргызстана
Фото: МЧС Кыргызстана
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Бишкек. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Иссык-Кульском районе Кыргызстана ввели режим ЧС в связи с затоплением населенных пунктов селевым потоками, сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций КР.
18 августа 2024 года на территории Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области, в целях ликвидации последствий селевого потока и своевременного проведения неотложных мер введен режим чрезвычайной ситуации", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Над ликвидацией последствий селей в районе работают 358 человек.
В работах задействованы 143 спасателя и 3 мотопомпы МЧС. К очистительным работам привлечены также 15 сотрудников водолазной службы МЧС, 146 сотрудников органов местного самоуправления, 2 грузовика, экскаватор и 2 погрузчика, сообщает ведомство.
По данным агентства 24.kg, север и юг Иссык-Куля пострадали от селей - в селе Сару и Кызыл-Суу затоплены дороги, кошары и дом. На северном берегу пострадали дворы и дома сел Булан-Соготу, Корумду, Темировка. Затоплена территория пансионата "Иссык-Куль Аврора".
Вчера, по информации МЧС, также затопило 30 жилых домов в селе Ак-Сай Тонского района. Эвакуированы 8 человек, в том числе 1 ребенок. Сейчас из затопленных домов откачивают воду.
12 августа сель затопил жилые дома на севере Кыргызстана.
19.08.2024, 10:21 143711
Повреждение самолета в Актобе привело к задержке десятка рейсов
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Актобе. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Повреждение самолета в Актобе привело к задержке десятка рейсов в Казахстане. Об этом сообщили в авиакомпании Air Astana.
16 августа, во время буксировки самолета Airbus A321 было повреждено крепление на носовой стойке шасси. Рейс КС866 по маршруту Актобе-Алматы был сначала задержан до 17 августа, затем отменен без альтернативы. Пассажирам предложен возврат стоимости билетов без штрафов. Было принято решение перегнать самолет без пассажиров в Астану для выполнения ремонтных работ, однако в связи с закрытием столичного аэропорта в ночное время, авиакомпания вынуждена отложить перегоночный рейс на 19 августа", - проинформировали в авиакомпании.
Отмечается, что повреждение самолета в Актобе привело к задержке десятка других рейсов.
Ранее сообщалось, что из-за участившихся случаев задержек рейсов Air Astana и FlyArystan в отношении авиакомпаний назначена внеплановая инспекционная проверка.
17.08.2024, 19:13 176306
В Астане экстренно приземлился швейцарский самолет
Фото: Международный аэропорт Астаны
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Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет, выполнявший рейсом из Токио в Цюрих, совершил экстренную посадку в аэропорту Астаны, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.
В 16.00 по местному времени рейс SWR161 авиакомпании Swissair, выполнявший полет из Токио в Цюрих на борту Боинга 777-300ER (бортовой номер HBJNI), произвел экстренную посадку в аэропорту Астаны. Экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира", - проинформировали в аэропорту.
Как отметили в пресс-службе, после успешной посадки в 16.00, во время разворота на рулежной дорожке по ошибке экипажа самолет съехал на грунт. В связи с этим в 16.03 была объявлена тревога для выполнения аварийно-спасательных работ.
Аэропорт Астаны временно закрылся для всех рейсов на два часа. В результате этого задержались более 20 регулярных рейсов. С 18.34 столичный аэропорт возобновил свою работу.
На сегодня в международном аэропорту Астаны из запланированных 81 рейса на вылет задерживаются 6, а из 80 рейсов на прилет - 15", - уточнили в аэропорту.
На вылет задерживаются следующие рейсы:
КС954 Астана - Алматы;
КС7508 Астана - Шымкент;
КС7334 Астана - Алматы;
DV734 Астана - Алматы;
KC992 Астана - Алматы;
KC7094 Астана - Алматы.
На прилет:
KC953 Алматы - Астана;
KC7352 Семей - Астана;
KC346 Усть-Каменогорск - Астана;
IQ400 Актобе - Астана;
KC206 Дубай - Астана;
DV5351 Камрань - Астана;
KC7091 Алматы - Астана;
KC7507 Шымкент - Астана;
KC7333 Алматы - Астана;
KC995 Алматы - Астана;
DV733 Алматы - Астана;
KC7063 Алматы - Астана;
IQ512 Новосибирск - Астана;
KC7364 Туркестан - Астана;
KC7326 Шымкент - Астана.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?