Алматы. 18 марта. Kazakhstan Today - Почти в 200 километрах от Алматы произошло землетрясение, передает Kazakhstan Today.

По данным казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 17 марта 2019 года, в 22.51 алматинского времени, зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 193 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 8,8. Магнитуда MPV - 3,8. Глубина - 10 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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