Под Харьковом разбился военный транспортный самолет, погибли 26 человек

Харьков. 26 сентября. Kazakhstan Today - 25 сентября под Харьковом разбился военный транспортный самолет Ан-26, погибли 26 человек, передает Kazakhstan Today.

Катастрофа произошла при заходе на посадку. На борту, помимо экипажа, находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ, всего 27 человек, сообщает ТАСС

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил, что крушение произошло во время учебно-тренировочного полета.

В офисе генпрокурора Украины сообщили о 25 погибших, двое раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения, один из них позже скончался. По факту крушения самолета начато расследование по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним" УК Украины.

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер заявил, что причиной трагедии стал неисправный двигатель самолета.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в стране.

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