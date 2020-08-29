Под Уральском в результате падения самодельного самолета скончался пилот

Уральск. 28 августа. Kazakhstan Today - В пятницу, 28 августа, под Уральском упал самодельный летательный аппарат, пилот скончался, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел в районе садоводческого товарищества Казинское. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что 28 августа, в 08.30, на Второй дачной, в районе садоводческого товарищества "Казинское" упал самодельный летательный аппарат. На место выехали спасатели, пишет региональное издание "Уральская неделя".

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что самолет был одноместным и погиб пилот.

В результате падения одноместного самолета летчик погиб до прибытия скорой помощи. Других пострадавших нет", - отметили в пресс-службе облздрава.

Известно, что самолет принадлежал погибшему 70-летнему мужчине. Другие подробности выясняются.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства