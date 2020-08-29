Под Уральском в результате падения самодельного самолета скончался пилот

Инцидент произошел в районе садоводческого товарищества Казинское. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что 28 августа, в 08.30, на Второй дачной, в районе садоводческого товарищества "Казинское" упал самодельный летательный аппарат. На место выехали спасатели, пишет региональное издание "Уральская неделя".
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что самолет был одноместным и погиб пилот.
В результате падения одноместного самолета летчик погиб до прибытия скорой помощи. Других пострадавших нет", - отметили в пресс-службе облздрава.
Известно, что самолет принадлежал погибшему 70-летнему мужчине. Другие подробности выясняются.
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