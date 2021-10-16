Подросток нашел гранату на пустыре в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. 16 ОКТЯБРЯ - 87-летняя женщина была доставлена из приюта для пожилых в больницу Петропавловска с пневмонией, переломами бедра, руки и гематомами. Вскоре пенсионерка скончалась, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С множественными гематомами, переломами бедра и руки, а также пневмонией был пдоставлена в больницу Петропавловска 87-летняя Александра Панкова - постоялица приюта для пожилых. Через пару часов пенсионерка скончалась, сообщает телеканал "Астана ТВ".
Родные уверены, что до полусмерти женщину довели сотрудники приюта.
Мне сказали, вот такая дырка на спине была. Версий много: и у неё было давление 220, и она шла упала. Вторая говорит, что они с бабушкой подрались, та её толкнула и она упала. Третья говорит, что у неё давление 70 было, поэтому она упала. Четвертая говорит, что она просто шла, упала, запнулась. Всё шито-крыто", - рассказала внучка скончавшейся Татьяна Меньщикова.
По словам родственников в последний раз к Александре Дмитриевне не пустили сестру. Сослались на карантин. Хотя ранее даже при самых жёстких ограничительных мерах свидания старичкам разрешались.
Внучка Татьяна рассказала что была вынуждена разместить бабушку в данном приюте, поскольку была очень занята работой в ковидном стационаре. Теперь она жалеет о содеянном.
В приюте корреспондентам телеканала отказали в проведении съемки, также отказались дать комментарии о случившемся.
Отмечается, что проверить этот бизнес не могут и контрольно-надзорные органы. Законодательно такие учреждения оформлены как общественные объединения, либо как гостиницы.
Фото: из открытых источников
УРАЛЬСК. 15 ОКТЯБРЯ - По словам очевидцев, 10 октября подросток выбросился из окна седьмого этажа в Аксае, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО не смогли прокомментировать ситуацию, так как на распространение информации не было разрешения от прокуратуры региона. В пресс-службе прокуратуры ЗКО же сообщили, что в связи со статьей 201 УПК РК данные разглашению не полежат, сообщает портал "Мой ГОРОД
".
Однако изданию "Будни Аксая" в отделе полиции Бурлинского района сообщили, что перед суицидом подросток написал о своих намерениях в группе приложения Dickort. По данному факту ведется расследование по части 3 статьи 105 УК РК (Доведение до самоубийства несовершеннолетнего).
12 октября в Акмолинской области мужчина совершил
суицид путем самоподжога.
5 октября в Павлодаре женщина совершила суицид, спрыгнув
с балкона 8-го этажа.
4 октября житель Павлодара совершил
суицид, спрыгнув с балкона 16-этажного дома.
АКТОБЕ. 15 ОКТЯБРЯ - Горячий туман, которым в актюбинской школе травили мошек, распространился по зданию и напугал детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В соцсети попало видео, на котором заснято, как по коридорам школы валит туман или дым, а также слышны крики, сообщает портал "Мой ГОРОД
".
В департаменте санэпидконтроля области сообщили, что предписания по поводу дезинсекционных работ против мошек школе №9 не давали. Случаев отравления среди детей нет. Дезинсекцию против мошек проводили в подвале школы во время занятий, в то время как при таких работах в помещениях никого не должно быть.
Работы в школе проводила организация, с которой был заключен договор. Директор школы №9 получила строгое дисциплинарное взыскание за то, что дезинфекцию проводили во время занятий. Работу проводило медицинское учреждение "Служба дезинфекции". Из этой организации сообщили: в школе №9 применили метод обработки - горячий туман, препарат "К-Отрин 50" - инсектицид, который применяется для профилактической дезинфекции против тараканов, мух и комаров", - сообщили в городском управлении образования.