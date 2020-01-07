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Подросток получил травмы на аттракционе на Кок-Тобе

06.01.2020, 09:17 8398
Подросток получил травмы на аттракционе на Кок-Тобе
Фото: https://www.ktk.kz/
Алматы. 6 января. Kazakhstan Today - В Алматы 2 января на Кок-Тобе 13-летний мальчик слетел с аттракциона "Рогатка", передает Kazakhstan Today.
 
В соцсетях появилось видео падения подростка. На видео видно, как ребенок сорвался с аттракциона "Рогатка". 
 
По информации Almaty.tv, ребенка увезли на скорой помощи с переломами рук и ног. 
 
Пациент доставлен бригадой скорой помощи в Центр детской неотложной медицинской помощи города Алматы. Состояние мальчика стабильное.
 
В полиции заявили, что 13-летний мальчик упал 2 января "по своей неосторожности, родители к администрации парка претензий не имеют".

 

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