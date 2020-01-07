Подросток получил травмы на аттракционе на Кок-Тобе

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В соцсетях появилось видео падения подростка. На видео видно, как ребенок сорвался с аттракциона "Рогатка".
По информации Almaty.tv, ребенка увезли на скорой помощи с переломами рук и ног.
Пациент доставлен бригадой скорой помощи в Центр детской неотложной медицинской помощи города Алматы. Состояние мальчика стабильное.
В полиции заявили, что 13-летний мальчик упал 2 января "по своей неосторожности, родители к администрации парка претензий не имеют".
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