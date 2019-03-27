Подросток "заминировал" школу №22 в Астане, эвакуировано 1800 человек

Астана. 14 ноября. Kazakhstan Today - 15-летний школьник сообщил о взрывном устройстве, заложенном в средней школе №22 в Астане, передает Kazakhstan Today.





"14 ноября, около 08.00, на канал 102 поступило сообщение от директора школы том, что неизвестный, позвонив, сообщил, что школа взорвется в 11.00. В считанные минуты на место прибыли полицейские, которые в целях безопасности оцепили прилегающую территорию, были эвакуированы школьники, педагоги и персонал школы, общее количество эвакуированных более 1800 человек. В 10.05 проверка была завершена, оцепление снято. Опасных и запрещенных предметов не обнаружено", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 15-летний ученик. Он пояснил, что позвонил и сообщил о взрыве школы из хулиганских побуждений. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма проводится досудебное расследование.

В департаменте полиции напомнили, что в Казахстане предусмотрена уголовная и административная ответственность за совершение данного преступления. Санкция статьи 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) предполагает до шести лет лишения свободы. За такие преступления, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, хулиганство, кража, грабеж, разбой, вымогательство, акт терроризма, заведомо ложное сообщение об акте терроризма ответственность несовершеннолетних предусмотрена с 14 лет (статья 80 Уголовного кодекса РК).





Благодаря новейшим техническим средствам, предназначенным для выявления и раскрытия подобных преступлений, установление и последующее задержание лжетеррористов не составляет труда", - подчеркнули в полиции.





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