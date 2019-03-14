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Подземные колебания силой 2-3 балла почувствовали жители Алматинской области

26.11.2018, 08:56 11547
Алматы. 26 ноября. Kazakhstan Today - Подземные колебания силой 2-3 балла почувствовали жители Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

По данным Казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 25 ноября 2018 года, в 18.23 алматинского времени, зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 394 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения - 13,2. Магнитуда MPV - 5,9. Глубина - 10 километров.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Талдыкорган, поселок Шалкоде (Райымбекский район), село Узунбулак (Кегенский район), село Коныролен (Панфиловский район) - 2-3 балла.

Как отметили в органах по ЧС, данных о пострадавших и разрушениях нет.

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