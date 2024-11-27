Поезд столкнулся с автобусом в Алматы  

По словам студентов, завуч, физруки и старшекурсники три с лишним часа издевались над ними в подвале учебного заведения

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Шымкент. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Скандал разразился в одном из колледжей Шымкента: два студента обвинили завуча, физруков и старшекурсников в избиении, сообщает - Скандал разразился в одном из колледжей Шымкента: два студента обвинили завуча, физруков и старшекурсников в избиении, сообщает КТК





По словам молодых людей, их избили из-за оскорбительного комментария в соцсети.





Один из пострадавших сейчас в больнице с сотрясением. Родители требуют строго наказать обидчика. Правда, он свою вину отрицает, заявляя, что студентов избили старшекурсники", - сообщает телеканал.





Студенты рассказали, что один из них оставил комментарий к видео, которое завуч колледжа выложил в TikTok. Реплика ему не понравилась, и он решил проучить молодых людей.





Привел в подвальное помещение колледжа и стал избивать. Да не один. В подвале также было несколько физруков и старшекурсников, которые тоже участвовали в избиении.





По словам Абдугафара Ерсалиева, их с другом три с лишним часа держали в подвале.





Матери нашли на полу замытые следы крови, показали испачканную (также кровью) одежду своих детей и заметили следы от ударов на руках завуча. Однако преподаватель, которого обвиняют в рукоприкладстве, все отрицает. Избивали студентов якобы старшекурсники, а он ни при чем", - говорится в сюжете.





Сам завуч категорически отрицает факт избиения и утверждает, что ребят избивали старшеклассники. Однако родители ему не поверили и написали заявление в полицию.





Один из избитых студентов сейчас в больнице с сотрясением мозга. А в скандале придется разбираться полиции. Родители тем временем заявили, что продолжать в этом колледже учебу их дети не будут, потому что учебное заведение не в состоянии обеспечить безопасность", - сообщает телеканал.





Ранее в Актобе студенты колледжа избили и нанесли ножевые ранения школьникам. Родители требуют наказать преступников.



