26.11.2024, 12:22 20041
Поезд столкнулся с автобусом в Алматы
Пострадали 6 пассажиров автобуса
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Алматы. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы столкнулись поезд и автобус. Видео происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.
По их словам, ДТП произошло на ул. Ауэзова, не доезжая Гоголя. Дорога в этом месте временно перекрыта.
Происшествие прокомментировали в департаменте полиции Алматы.
Данное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 11.40 в Алмалинском районе Алматы. Автобус 88-го маршрута, принадлежащего частному перевозчику, следуя по улице Ауэзова в северном направлении, севернее улицы Гоголя, допустил столкновение с тепловозом, который следовал по железнодорожным путям на запад. В результате ДТП, предварительно, пострадали 6 пассажиров общественного транспорта. Им оказана медицинская помощь. Другие обстоятельства аварии устанавливаются", - сообщили в полиции.
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26.11.2024, 13:02 17736
Двух студентов жестоко избили в колледже Шымкента
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Скандал разразился в одном из колледжей Шымкента: два студента обвинили завуча, физруков и старшекурсников в избиении, сообщает КТК.
По словам молодых людей, их избили из-за оскорбительного комментария в соцсети.
Один из пострадавших сейчас в больнице с сотрясением. Родители требуют строго наказать обидчика. Правда, он свою вину отрицает, заявляя, что студентов избили старшекурсники", - сообщает телеканал.
Студенты рассказали, что один из них оставил комментарий к видео, которое завуч колледжа выложил в TikTok. Реплика ему не понравилась, и он решил проучить молодых людей.
Привел в подвальное помещение колледжа и стал избивать. Да не один. В подвале также было несколько физруков и старшекурсников, которые тоже участвовали в избиении.
По словам Абдугафара Ерсалиева, их с другом три с лишним часа держали в подвале.
Матери нашли на полу замытые следы крови, показали испачканную (также кровью) одежду своих детей и заметили следы от ударов на руках завуча. Однако преподаватель, которого обвиняют в рукоприкладстве, все отрицает. Избивали студентов якобы старшекурсники, а он ни при чем", - говорится в сюжете.
Сам завуч категорически отрицает факт избиения и утверждает, что ребят избивали старшеклассники. Однако родители ему не поверили и написали заявление в полицию.
Один из избитых студентов сейчас в больнице с сотрясением мозга. А в скандале придется разбираться полиции. Родители тем временем заявили, что продолжать в этом колледже учебу их дети не будут, потому что учебное заведение не в состоянии обеспечить безопасность", - сообщает телеканал.
Ранее в Актобе студенты колледжа избили и нанесли ножевые ранения школьникам. Родители требуют наказать преступников.
В октябре в Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре. В этом же месяце в Талгаре в результате конфликта был убит 16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Через несколько дней после убийства сгорел дом семьи погибшего. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки.
26.11.2024, 08:27 24426
В Казахстане произошло землетрясение
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Алматы. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи 25 ноября в 23.42 зарегистрировали землетрясение, передает корреспондент агентства.
По данным ДЧС Алматинской области, очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 257 км на северо-восток от Алматы.
Землетрясение ощущалось в Алматы силой 2 балла, в Жаркенте - 4 балла, в селе Чундже - 3 балла, в Текели - 3 балла, в селе Кыргызсай - 2 балла, в поселке Карабулак - 2 балла, в селе Жансугыров - 2 балла, в селе Кокпек - 2 балла, в городе Сарканте - 2 балла, в Талдыкоргане - 2 балла.
Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная.
25.11.2024, 18:56 41811
В Жамбылской области в результате ДТП женщина и ребенок сгорели заживо
Один человек госпитализирован
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Тараз. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 24 ноября в 20.50 на 369-м км автодороги республиканского значения Западная Европа - Западный Китай произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.
ВАЗ-2114 и BMW, направлявшиеся в Тараз, остановились на обочине дороги, 44-летний водитель Mercedes не справился с управлением и столкнулся с машиной на обочине. В результате аварии BMW сгорела полностью. В салоне автомобиля находились 23-летняя женщина с двухлетним сыном. Они скончались на месте. Пострадавшего водителя ВАЗ-2114 госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Водитель автомашины Mercedes водворен в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование.
24.11.2024, 10:27 86656
В Актюбинской области солдат-срочник покончил с собой
Фото: gov.kz
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Актобе. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области солдат-срочник покончил с собой. Он выстрелил в себя из закрепленного оружия во время несения караула, сообщает "Диапазон" со ссылкой на пресс-службу Актюбинского гарнизона.
Причины и обстоятельства выясняются. По данному факту возбуждено уголовное дело. Другая информация в интересах следствия не разглашается.
В начале ноября в департаменте Пограничной службы по Восточно-Казахстанской области погиб солдат-срочник.
Ранее в Шахтинске военнослужащий-контрактник Национальной гвардии Казахстана совершил суицид. Также военнослужащий покончил с собой в Актау.
20 сентября офицер покончил с собой в Аягозском гарнизоне. Ранее в Алматы военнослужащий-контрактник совершил суицид на территории военного института.
22 сентября стало известно о гибели 19-летнего курсанта Пограничной академии КНБ.
22.11.2024, 15:38 129621
Двое детей попали в больницу после прыжка из окна горящей многоэтажки в Аксае
Фото: Кадр из видео
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Актау. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Двоих детей, выпрыгнувших из окна горящей квартиры в многоэтажном жилом доме в городе Аксае, доставили в больницу, сообщает "Мой город".
Пожар произошел утром 22 ноября в доме № 19 10-го микрорайона города Аксая. По данным ДЧС ЗКО, в квартире на четвертом этаже горела мебель и личные вещи. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 12 человек, семеро из которых дети", - пишет источник.
Кадры с места происшествия сняли очевидцы.
На видео двое маленьких детей прыгают из окна четвертого этажа, а внизу их ловят мужчины с натяжным полотном. К сожалению, после падения второго ребенка край полотна сорвался", - сообщает сайт.
В настоящее время дети доставлены в больницу, об их состоянии в управлении здравоохранения ЗКО пообещали рассказать позже.
Пожар ликвидировали в 09.47. Причины возгорания устанавливают специалисты.
В акимате города сообщили, что ситуация находится у них на контроле и семье будет оказана помощь.
Трое детей и их дедушка погибли от отравления угарным газом в Костанайской области
Днем ранее в Астане из-за пожара в частном доме погибли четверо детей в возрасте от 2 до 13 лет.
22.11.2024, 15:23 133241
Смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Караганде
Пассажир автомобиля и водитель автобуса госпитализированы
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Караганда. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Караганде, сообщили в областном департаменте полиции.
В 9.15 на 15-й магистрали в Караганде столкнулись автомобиль "Лада Приора" и маршрутный автобус "Ютонг".
В результате водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Его пассажир и водитель автобуса госпитализированы.
Как уточнили в полиции, на момент аварии в салоне автобуса находилось 30 человек. Среди них пострадавших нет.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.
22.11.2024, 14:59 136086
В области Абай кочегар пострадал при разрыве отопительного котла в школе
Пострадавший госпитализирован с ожогами
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Семей. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 22 ноября 2024 года в селе Урджар в средней школе имени Бауыржана Момышулы произошел разрыв котла в отдельно стоящей котельной, пострадал кочегар, сообщили в акимате области Абай.
По предварительным данным, авария произошла из-за нарушения циркуляции в системе отопления, что привело к повышению давления в котле.
В результате разрыва частично обрушилась крыша котельной на площади 18 квадратных метров. На месте происшествия работают сотрудники ДЧС и местных эксплуатационных служб.
Сообщается, что пострадал кочегар 1970 года рождения. С ожогами 2-й, 3-й степеней он госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы, его состояние стабильное.
Учебный процесс для 943 учащихся и 117 педагогов не нарушен. Благодаря резервному котлу здание школы продолжает отапливаться. В выходные дни будет установлен новый котел", - добавили в акимате.
20.11.2024, 20:51 183976
Пассажирский поезд Атырау - Алматы совершил экстренную остановку из-за неисправности
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 20 ноября в 14.34 на участке Арал Теңіз - Казалы пассажирский поезд № 42 Атырау - Алматы совершил экстренную остановку из-за неисправности технического вагона, сообщает пресс-служба КТЖ.
Специалисты провели осмотр и устранили неисправность. Поезд прибыл на станцию Казалы в 18.12. Для перевозки пассажиров назначен разовый поезд № 505/506 Казалы - Алматы-2, состоящий из стандартных вагонов. Отправление поезда запланировано на 20 ноября в 21.00, прибытие в Алматы - 21 ноября.
Напомним, 3 ноября на частном подъездном пути АО "Шубарколь Комир" станции Шубарколь произошел сход с рельсов трех грузовых вагонов.
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