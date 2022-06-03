Погоня как в боевике: в Нур-Султане водитель КамАЗа снес полицейскую машину и напал на сотрудников полиции

Фото: Кадр с видео
На видео, опубликованном в telegram-паблике Qumash, водитель большегруза, пытаясь скрыться от погони, сначала намеренно таранит полицейскую машину, а затем нападает на сотрудников полиции с кулаками.
Тут и ГТА, и "Форсаж", и "Бойцовский клуб", - прокомментировали видео очевидцы.
Инцидент прокомментировали в полиции.
30 мая в столице в 17.20 произошло ДТП с участием 39-летнего водителя автомашины КамАЗ, который пытался скрыться с места происшествия. В ходе преследования правонарушитель оказал неповиновение, проигнорировав законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, допустив столкновение с патрульной автомашиной, а также оказал физическое сопротивление при задержании", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.
По факту начато досудебное расследование по статье 380, часть 3, пункт 1, УК "Применение насилия в отношении представителя власти, в отношении двух и более лиц, заявили в департаменте.
Подозреваемый арестован на два месяца.