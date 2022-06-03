Погоня как в боевике: в Нур-Султане водитель КамАЗа снес полицейскую машину и напал на сотрудников полиции

АКТОБЕ. 3 ИЮНЯ - В четверг, 2 июня, на трассе Самара - Шымкент напротив жилого массива "Жана Коныс" произошла дорожная авария с участием грузового автомобиля и маршрутных автобусов №№ 21 и 45, стоящих на остановочной площадке, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Водитель грузового автомобиля HOWO допустил столкновение с маршрутным автобусом № 21, перевозившим 45 пассажиров. От удара маршрутный автобус № 21 столкнулся с маршрутным автобусом № 45, перевозящим 33 пассажира, проинформировали в пресс-службе ДП Актюбинской области.

В результате ДТП пассажиры маршрутных автобусов с различными травмами доставлены в больницу.