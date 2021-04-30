Погрузчик насмерть сбил трехлетнего малыша в Парке панфиловцев в Алматы

sputnik.kz

АЛМАТЫ. 29 АПРЕЛЯ - В Алматы в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев под колесами погрузчика погиб трехлетний ребенок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Несчастный случай произошел в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев на площади возле Вознесенского собора.

По информации агентства Sputnik Казахстан , погрузчик передвигался по территории парка, когда наехал на играющего с голубями ребенка. Как пояснил водитель, он сам не понял, как это произошло.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства