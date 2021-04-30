Система Orphus

Погрузчик насмерть сбил трехлетнего малыша в Парке панфиловцев в Алматы

29.04.2021 10153
Погрузчик насмерть сбил трехлетнего малыша в Парке панфиловцев в Алматы
sputnik.kz
АЛМАТЫ. 29 АПРЕЛЯ - В Алматы в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев под колесами погрузчика погиб трехлетний ребенок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Несчастный случай произошел в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев на площади возле Вознесенского собора. 
 
По информации агентства Sputnik Казахстан, погрузчик передвигался по территории парка, когда наехал на играющего с голубями ребенка. Как пояснил водитель, он сам не понял, как это произошло.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая