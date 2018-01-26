Полицейские Павлодарской области устроили погоню за микроавтобусом с 12 пассажирами

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Полицейские Павлодарской области устроили погоню за микроавтобусом с 12 пассажирами26.01.2018
  • Фото: www.zakon.kz
Происшествия  12:03

Павлодар. 26 января. Kazakhstan Today - Водитель автобуса в Павлодарской области вопреки требованиям полицейских попытался выехать в областной центр и был привлечен к административной ответственности, передает Kazakhstan Today.

В эти дни в связи с морозами движение по всем направлениям на автодорогах области закрыто, и в первую очередь для пассажирских и дизельных транспортных средств. На всех выездах из населенных пунктов выставлены полицейские посты, сообщили в пресс-службе ДВД Павлодарской области.

Несмотря на ограничение, некоторые водители все же пытаются выехать на трассу. За прошедшую ночь сотрудники отдела внутренних дел Железинского района на автодороге Омск - Павлодар остановили четыре большегрузных дизельных транспортных средства и четыре автобуса с пассажирами. Всем было предложено проехать в пункты обогрева села Железинка.

"Однако водитель микроавтобуса, в салоне которого находилось 12 пассажиров, проигнорировав законные требования сотрудников полиции, якобы разворачиваясь на парковку, объехав пост, самовольно продолжил движение в направлении Павлодара и подверг людей опасности. Водитель не отреагировал на световые и звуковые сигналы автопатруля полиции, выехавшего вслед за ним", - рассказали в полиции.

После неоднократных требований полицейских, проехав более 10 километров, автомашина была остановлена и сопровождена в село Теренколь Качирского района.

За невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства водитель микроавтобуса привлечен к административной ответственности по статье 613 КоАП РК.
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