Полицейский пытался застрелиться в здании прокуратуры в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. 25 МАЯ - В Железинском районе Павлодарской области расследуют попытку самоубийства полицейского, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Накануне в мессенджерах появилась информация о том, что старший следователь Железинского района из своего табельного оружия пытался совершить самоубийство, сообщает Pavlodarnews.kz

По данным пресс-службы областного ДП, 23 мая в селе Железинка в здании прокуратуры старший следователь райотдела полиции произвёл выстрел в своё правое плечо.

Сотрудник был госпитализирован, его прооперировали. На сегодняшний день состояние стабильное, жизненно важные органы и кости не повреждены, его здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту управлением собственной безопасности ДП начато досудебное расследование. Обстоятельства и причины выясняются.

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