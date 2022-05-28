Полиция возбудила уголовное дело по факту падения баннера на людей в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Департамент полиции Нур-Султана возбудил уголовное дело по факту падения баннера на женщину и девочку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Начато досудебное расследование по статье 306 (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РК. Назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы", - сообщили в столичном ДП.
В акимате района Алматы, где произошел инцидент, сообщили, что работы по изготовлению и установке баннера к 30-летию Независимости выполняла подрядная организация ТОО "Design pro". Баннер установили в 2021 году.
Конструкция была закреплена специальной арматурой и анкерами согласно требованиям. Тем не менее в отношении подрядной организации готовится предписание о недобросовестном выполнении своих обязательств", - сообщили в районном акимате.
В ведомстве подчеркнули, что акимат выплатит пострадавшим материальную компенсацию. Сотрудники находятся на связи с родственниками пострадавшей.
Напомним, вчера во время ураганного ветра в Нур-Султане сорвался баннер "30 лет Независимости". Металлической конструкцией придавило женщину и девочку-подростка. 33-летняя женщина получила множественные переломы.