Полиция возбудила уголовное дело по факту падения баннера на людей в Нур-Султане

Фото: ДЧС ВКО

РИДДЕР. 27 МАЯ - Виновный в страшном пожаре в Риддере 2,5 года проведет за решеткой, также суд обязал его выплатить ущерб в 125 миллионов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вина осужденного доказывается показаниями свидетеля, непосредственно заметившего очаг пожара на месте отдыха гражданина. Также по заключению экспертов исключены другие очаги пожара. Протоколом осмотра места пришествия был обнаружен и изъят мангал, оставленный осужденным. Актом о пожаре, где поминутно зафиксированы все действия противопожарной службы", - сказала судья Риддерского суда Айнур Ракимова.

Суд учел смягчающие обстоятельства: подсудимый ранее не привлекался к ответственности и воспитывает малолетнего ребенка. Поэтому назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы, сообщает телеканал Astana.tv

Также на процессе рассмотрены 15 исков, по которым осужденный должен возместить ущерб. В сумме это более 125 миллионов тенге. Приговор не вступил в законную силу, впрочем, юристы уже называют его абсурдным.





Суд считает своим долгом - главное вынести какой-то документ, чтобы был судебный акт. 125 миллионов выплатить пострадавшим - это практически нереально. Потому что человек, даже находясь в местах лишения свободы, он является фактически зачастую безработным. А выйдя из мест лишения свободы, выплачивать по половине, допустим, полученного дохода, это можно всю жизнь. И можно и не успеть выплатить", - отметил юрист Алексей Божков.

Будет ли подсудимый обжаловать приговор, пока неизвестно. Что касается пострадавших при пожаре жителей Риддера, то они получили материальную компенсацию. В августе будет год, как погорельцы живут в новых домах.

Год назад, 10 мая, в Риддере вспыхнул пожар. Была объявлена чрезвычайная ситуация. Экстренно из микрорайона Лесхоз эвакуировали жителей. Огонь уничтожил 31 дом, автомастерскую, 6 машин и другую технику. Выгорело почти 300 гектаров хвойного леса. Погибли два человека.

Пламя тушили и с земли, и с воздуха. Двое суток ушло только на то, чтобы локализовать пожар.

Виновника возгорания нашли быстро. Им оказался 36-летний житель Риддера. Он выехал с семьей на отдых в лес, развел огонь, который стал быстро распространяться. Потушить его мужчина не смог, испугался и попытался скрыться. Этот момент и попал на камеру видеорегистратора проезжающей машины.