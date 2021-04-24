Посетителей и работников двух ТРЦ эвакуировали в Алматы из-за сообщений о взрывных устройствах

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АЛМАТЫ. 23 АПРЕЛЯ - В Алматы из-за сообщений о взрывных устройствах эвакуировали посетителей и работников ТРЦ Mart и Aport Mall, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает портал inAlmaty.kz , саперы уже проверили ТРЦ Mart, взрывное устройство не обнаружено.

Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в ТРЦ Mart. В рамках мер первичного реагирования на экстренными службами города были приняты меры безопасности. Прежде всего эвакуация людей, находящихся внутри. Было эвакуировано порядка 40 человек из числа персонала, посетителей не было, он еще не открылся. Специально обученными саперами проводились проверочные мероприятия. Осмотр помещения окончен, взрывное устройство не обнаружено. Информация не подтвердилась", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Также сообщалось об эвакуации из ТРЦ Aport Mall. По информации пресс-службы департамента полиции Алматы, в этом ТРЦ взрывное устройство также не обнаружено.





Информация ложная. По обоим фактам проводятся оперативные мероприятия", - прокомментировали в полиции.





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