Система Orphus

Пострадавшие при взрыве газового баллона в Астане находятся в тяжелом состоянии

16.03.2019, 15:03 7291
Пострадавшие при взрыве газового баллона в Астане находятся в тяжелом состоянии
Астана. 16 марта. Kazakhstan Today - Врачи рассказали о состоянии трех пострадавших при взрыве газового баллона и обрушении здания в Астане, передает Kazakhstan Today.
 
В настоящее время состояние пациентов оценивается как тяжелое, сообщает официальный сайт столичного акимата. 
 
Вчера в городскую больницу № 1 были доставлены пациенты 1991 и 1970 годов рождения - мужчина и женщина с термическими ожогами поверхности тела 50 и 70%, соответственно. По словам главного внештатного травматолога управления общественного здравоохранения Алексея Солода, у пациентов диагностировано термоингаляционное поражение верхних дыхательных путей. 
 

В данный момент состояние пациентов тяжелое, о прогнозах говорить рано. Проводятся все необходимые мероприятия для спасения жизни пациентов", - сообщил он.

 
Напомним, вчера в результате взрыва газового баллона произошло обрушение кровли здания ТОО "МолПродуктсервис". Площадь обрушения составила около 300 квадратных метров. В результате взрыва двоих пострадавших с термическими ожогами II-III степени госпитализировали в отделение интенсивной терапии городской больницы № 1. Еще одну пострадавшую 1979 года рождения госпитализировали в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. Ночью под завалами было найдено тело погибшей женщины.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая